Олег Матыцин: «Есть желание переименовать «Спартакиаду сильнейших». «Спартакиада народов России» – более верное название»

Олег Матыцин заявил, что турнир «Спартакиада сильнейших» могут переименовать.

Спартакиада по летним видам спорта прошла с 10 августа по 2 октября 2022 года. Зимнюю Спартакиаду планируется провести с 9 по 18 февраля 2024 года на территории пяти субъектов РФ.

«Что касается международного давления, мы быстро отреагировали, был утвержден план антикризисных мер. Была необходима социальная защита наших спортсменов.

Уже прошла «Спартакиада сильнейших». Мы хотим, чтобы была «Спартакиада народов России», это будет более верное название. Мы проведем зимнюю Спартакиаду в следующем году. Видим, что и федерации, и регионы хорошо мотивированы.

Планируем переименовать Спартакиаду? Есть такое желание, но без изменения статуса», – отметил министр спорта.