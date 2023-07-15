Александрова о легкой атлетике в России: «Невозможно из года в год проводить соревнования с пустыми трибунами и при этом быть уверенными, что все хорошо»

Теги Бег сборная России жен Дина Александрова Легкая атлетика

Бегунья Дина Александрова считает, что легкой атлетике в России нужно меняться.

– Что мешает организовать на дорожке такие же яркие соревнования, как марафон? Ведь были попытки выйти за привычный формат – тот же спринт на Никольской, например.

– Соревнования на Никольской мне не понравились. Показуха, звезды за деньги приехали, случайные люди пришли посмотреть, но все это неинтересно, никакой интриги. Меня сейчас смотреть соревнования на стадионе вообще не тянет, даже когда друзья выступают. Там такая тоска.

Я не руководитель федерации, мне сложно сказать, как сделать, чтобы стало интересней. Но я много лет выступала на их соревнованиях и уверена, что нужно поменять вообще все. Может, придумать новые форматы, те же ночные турниры, пригласить для организации стартов свежих креативных людей, у кого есть идеи. Невозможно из года в год проводить соревнования с пустыми трибунами и при этом быть уверенными, что все хорошо.

– Ты говорила, что в России тренеры не хотят учиться. Почему так?

– Мне кажется, в сборной и около нее есть костяк опытных тренеров, которые работают десятки лет. Молодые ребята появляются, но ветераны их не пускают. В сборной все места заняты, все расписано, и новые лица им там не нужны. А в одиночку пробиться наверх из региона, особенно учитывая, какие у нас зарплаты, крайне сложно.

Мне обидно, потому что на самом деле, даже в нынешней ситуации есть все возможности, чтобы развиваться. Много семинаров можно посмотреть в онлайне, доступны обучающие курсы на самые разные темы... И ведь очевидно, что это работает: достаточно посмотреть, как растут результаты в мировой легкой атлетике. Было бы желание учиться. Но у подавляющего большинства наших тренеров его нет, – рассказала Александрова.

Губерниев встал на колено перед Загитовой, а Бузова спела под фанеру. Так на Никольской спасали легкую атлетику

«В сборной новые лица не нужны». Чемпионка России устала бегать при пустых трибунах и ушла в марафон

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22 комментария

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Vlad Sopot
Какое-то нескрепное высказывание
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Сергей
Оказывается в нашем спорте есть адекватные люди
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арап Петра Великого
Там такая тоска...
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В трех словах описала ситуацию в российском спорте. Браво...
+17
-2
+15
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haymaker
Просто лёгкая атлетика - отражение жизни в стране. При нынешней власти народу не до массового спорта и это невозможно изменить.
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Melnikov1968
Ответ ЦСКА1960
Что может быть интересного смотреть как люди просто бегают?
Посмотрите ОИ, или ЧМ по ЛА,может быть поймете? Если нет,значит это Вам не подходит. Я тоже турниры по Дартсу и пулу не смотрю,однако они существуют.
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haymaker
Ответ ЦСКА1960
Что может быть интересного смотреть как люди просто бегают?
Посмотрите на ютубе, как проходит нью-йоркский марафон или всякие студенческие соревнования track& field в США. Вполне себе на уровне шоу
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BearS
Милорд, они начинают что-то подозревать
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R
В.Соловьёв: а не статья ли это?
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Олийнык Владимир
Больше стипендию получать не будет. Критику наводить любой может. А ты, тридцать лет попробуй, поруководи? Знаешь как это тяжело? Еще, и учиться надо было? Не наш это путь.
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Рус Киссенжер
Ответ Сергей
Оказывается в нашем спорте есть адекватные люди
полно. руководители неадекватные.
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Сергей Орлов
Ответ Artmann
Адекватные чему? Те же Роднина или Фетисов тоже вполне адекватны. Современной российской политической конъюнктуре.
Роднина и Фетисов - старые советские замшелые дураки.
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Юрий Воронин
Так можно и иноагентом стать! (sarcasm )
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MikhaL
Но с другой стороны, если ты идешь заниматься не самым популярным видом спорта, то странно рассчитывать на полные стадионы.
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Forza
Соловьев: "Я знаю точно невозможное возможно."
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Дима Рогач
Когда есть бюджетное финансирование-не надо зарабатывать, когда не надо зарабатывать , то и хрен с ними с болельщиками и интересом. Все только для галочки
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Maksim1011
Я ещё застал как в перерывах футбольных матчей легкоатлеты бегали. На чисто футбольных стадио можно метания проводить.
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Artmann
Ответ Сергей Орлов
Роднина и Фетисов - старые советские замшелые дураки.
И? Речь то о том, что нельзя быть адекватным "в вакууме". Адекватным можно быть только чему-то.
Ну, вот такая сейчас в России политическая конъюнктура, что ей адекватны Роднина и Фетисов.
Да и дураки ли они - тоже вопрос. Судя по их благосостоянию - большой вопрос.)
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Igor Pivovarov
У них там косинус ниже трех не опускается. Что значит невозможно?
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