Александрова о легкой атлетике в России: «Невозможно из года в год проводить соревнования с пустыми трибунами и при этом быть уверенными, что все хорошо»

Бегунья Дина Александрова считает, что легкой атлетике в России нужно меняться.

– Что мешает организовать на дорожке такие же яркие соревнования, как марафон? Ведь были попытки выйти за привычный формат – тот же спринт на Никольской, например.

– Соревнования на Никольской мне не понравились. Показуха, звезды за деньги приехали, случайные люди пришли посмотреть, но все это неинтересно, никакой интриги. Меня сейчас смотреть соревнования на стадионе вообще не тянет, даже когда друзья выступают. Там такая тоска.

Я не руководитель федерации, мне сложно сказать, как сделать, чтобы стало интересней. Но я много лет выступала на их соревнованиях и уверена, что нужно поменять вообще все. Может, придумать новые форматы, те же ночные турниры, пригласить для организации стартов свежих креативных людей, у кого есть идеи. Невозможно из года в год проводить соревнования с пустыми трибунами и при этом быть уверенными, что все хорошо.

– Ты говорила, что в России тренеры не хотят учиться. Почему так?

– Мне кажется, в сборной и около нее есть костяк опытных тренеров, которые работают десятки лет. Молодые ребята появляются, но ветераны их не пускают. В сборной все места заняты, все расписано, и новые лица им там не нужны. А в одиночку пробиться наверх из региона, особенно учитывая, какие у нас зарплаты, крайне сложно.

Мне обидно, потому что на самом деле, даже в нынешней ситуации есть все возможности, чтобы развиваться. Много семинаров можно посмотреть в онлайне, доступны обучающие курсы на самые разные темы... И ведь очевидно, что это работает: достаточно посмотреть, как растут результаты в мировой легкой атлетике. Было бы желание учиться. Но у подавляющего большинства наших тренеров его нет, – рассказала Александрова.

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«В сборной новые лица не нужны». Чемпионка России устала бегать при пустых трибунах и ушла в марафон