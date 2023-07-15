Легкоатлетка Полудкина: «Предлагали выступить за Сирию на Панарабских играх, но я отказалась. Буду выступать только за Россию»

Метательница копья Карина Полудкина не жалеет о том, что не поехала на Панарабские игры.

Полудкина значилась в заявке на турнир в составе сборной Сирии. В профиле у нее было изменено имя на Karina Polud.

Позже тренер спортсменки Мария Абакумова заявила, что Полудкиной предлагали поехать в Сирию представители местной федерации, но она отказалась.

«Никакого сожаления от того, что мне не удалось выступить на Панарабских играх, у меня нет.

Было предложение выступить за Сирию из национального олимпийского комитета этой страны, но я отказалась, хотя оно было выгодным с экономической точки зрения.

Поэтому я примерно в это же время выступала на юниорском старте в Екатеринбурге, где стала третьей. Я буду выступать только за Россию, других вариантов нет.

Я была очень удивлена, когда оказалась в первоначальной заявке. Не понимаю, откуда они взяли мою фотографию», – сказала Полудкина.

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