Легкоатлетка Полудкина: «Предлагали выступить за Сирию на Панарабских играх, но я отказалась. Буду выступать только за Россию»

Теги метания сборная России жен Мария Абакумова ТАСС Карина Полудкина Панарабские игры Легкая атлетика

Метательница копья Карина Полудкина не жалеет о том, что не поехала на Панарабские игры.

Полудкина значилась в заявке на турнир в составе сборной Сирии. В профиле у нее было изменено имя на Karina Polud. 

Позже тренер спортсменки Мария Абакумова заявила, что Полудкиной предлагали поехать в Сирию представители местной федерации, но она отказалась. 

«Никакого сожаления от того, что мне не удалось выступить на Панарабских играх, у меня нет.

Было предложение выступить за Сирию из национального олимпийского комитета этой страны, но я отказалась, хотя оно было выгодным с экономической точки зрения.

Поэтому я примерно в это же время выступала на юниорском старте в Екатеринбурге, где стала третьей. Я буду выступать только за Россию, других вариантов нет.

Я была очень удивлена, когда оказалась в первоначальной заявке. Не понимаю, откуда они взяли мою фотографию», – сказала Полудкина. 

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2 комментария

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Олег Милославский
Только где ты будешь выступать ?? Олимпиада-всё,чемпионаты мира и Европы-всё.Лишь бы брякнуть для красного словца
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Трент Резнор
С Шаманом можешь спеть. Других выступлений пока не предвидится.
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