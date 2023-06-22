Томас Бах: «Российское правительство пытается организовать абсолютно политизированные соревнования»

Теги Владимир Путин МОК Томас Бах Игры дружбы Легкая атлетика

Глава МОК заявил, что правительство России собирается провести политизированные соревнования.

16 июня стало известно, что президент России Владимир Путин принял решение о проведении в 2024 году в Москве первых летних Игр дружбы.

В этом же году в Париже пройдут летние Олимпийские игры. Решение о допуске российских спортсменов к ним пока не принято.

«Российское правительство обвиняет нас в несоблюдении политической нейтральности.

В то же время это же правительство пытается организовать абсолютно политизированные спортивные соревнования», – сказал Бах на сессии МОК. 

Путин принял решение о проведении Игр дружбы в сентябре 2024 года. Подготовка к ним началась

3 комментария

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Alex1104
Вот тут как раз большой вопрос.
Российское правительство пытается организовать соревнование, в котором смогут участвовать все.
А МОК?
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Alestern
Бах видимо настолько глуп , что не может даже найти отличия…
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