Томас Бах: «Российское правительство пытается организовать абсолютно политизированные соревнования»

Глава МОК заявил, что правительство России собирается провести политизированные соревнования.

16 июня стало известно, что президент России Владимир Путин принял решение о проведении в 2024 году в Москве первых летних Игр дружбы.

В этом же году в Париже пройдут летние Олимпийские игры. Решение о допуске российских спортсменов к ним пока не принято.

«Российское правительство обвиняет нас в несоблюдении политической нейтральности.

В то же время это же правительство пытается организовать абсолютно политизированные спортивные соревнования», – сказал Бах на сессии МОК.

Путин принял решение о проведении Игр дружбы в сентябре 2024 года. Подготовка к ним началась