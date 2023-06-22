Томас Бах: «Российское правительство пытается организовать абсолютно политизированные соревнования»
Глава МОК заявил, что правительство России собирается провести политизированные соревнования.
16 июня стало известно, что президент России Владимир Путин принял решение о проведении в 2024 году в Москве первых летних Игр дружбы.
В этом же году в Париже пройдут летние Олимпийские игры. Решение о допуске российских спортсменов к ним пока не принято.
«Российское правительство обвиняет нас в несоблюдении политической нейтральности.
В то же время это же правительство пытается организовать абсолютно политизированные спортивные соревнования», – сказал Бах на сессии МОК.
Путин принял решение о проведении Игр дружбы в сентябре 2024 года. Подготовка к ним началась
Российское правительство пытается организовать соревнование, в котором смогут участвовать все.
А МОК?