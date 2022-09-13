WADA не будет исключать марихуану из списка запрещенных веществ на 2023 год (WSJ)

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) оставит марихуану в обновленном списке запрещенных веществ на 2023 год, сообщает The Wall Street Journal.

Консультативная группа экспертов WADA рассматривала вопрос о сохранении или исключении каннабиса из списка после возобновления дискуссии на эту тему из-за дисквалификации американской бегуньи Ша’Кэрри Ричардсон.

Спортсменка сдала положительный тест на марихуану во время национального отбора на Олимпиаду в Токио и была дисквалифицирована на месяц. Срок отстранения Ричардсон истекал до олимпийского забега на 100 м, но она пропустила Игры из-за аннулирования результата на отборе.

Исполнительный комитет WADA утвердит окончательную версию списка запрещенных веществ на заседании 23 сентября.

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