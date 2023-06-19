Министерство спорта Украины внесло изменения в приказ о неучастии спортсменов в соревнованиях, на которых выступают атлеты из России и Беларуси

Министерство молодежи и спорта Украины изменило приказ о запрете на участие своих спортсменов в турнирах, где присутствуют атлеты из России и Беларуси.

Информация об изменениях была опубликована на сайте ведомства в воскресенье.

В новой редакции документа формулировка «запретить официальным делегациям национальных сборных команд Украины участвовать в международных спортивных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из РФ и/или Беларуси» изменена на «не командировать официальные делегации...»

Международный олимпийский комитет (МОК) 28 марта рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям россиян и белорусов в нейтральном статусе. Рекомендации МОК не распространяются на командные виды, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

Украинцам запретили соревноваться с Россией, МОК недоволен. Что теперь будет?