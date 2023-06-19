Министерство спорта Украины внесло изменения в приказ о неучастии спортсменов в соревнованиях, на которых выступают атлеты из России и Беларуси

Теги МОК Олимпийская сборная России олимпийская сборная Беларуси министерство молодежи и спорта Украины Легкая атлетика

Министерство молодежи и спорта Украины изменило приказ о запрете на участие своих спортсменов в турнирах, где присутствуют атлеты из России и Беларуси. 

Информация об изменениях была опубликована на сайте ведомства в воскресенье.

В новой редакции документа формулировка «запретить официальным делегациям национальных сборных команд Украины участвовать в международных спортивных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из РФ и/или Беларуси» изменена на «не командировать официальные делегации...»

Международный олимпийский комитет (МОК) 28 марта рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям россиян и белорусов в нейтральном статусе. Рекомендации МОК не распространяются на командные виды, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия. 

Украинцам запретили соревноваться с Россией, МОК недоволен. Что теперь будет?

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий