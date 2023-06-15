Менеджер японского издательства приговорен к 2 годам тюрьмы по делу о коррупции на Олимпиаде-2020

Теги происшествия Токио-2020 Харуюки Такахаси Легкая атлетика

В Японии вынесли новый приговор по делу о коррупции на Олимпиаде-2020.

Как сообщает Reuters со ссылкой на Kyodo, окружной суд Токио приговорил бывшего менеджера издательства Kadokawa Маниву Кодзи к двум годам лишения свободы (с отсрочкой исполнения на три года).

Кодзи занимал в компании пост менеджера по вопросам Олимпиады. Его обвинили в даче взяток члену оргкомитета Токио-2020 Харуюки Такахаси в размере 69 миллионов иен (около 488 тысяч долларов). На данный момент обвинения также предъявлены бывшему управляющему директору Kadokawa Йосиюки Йосихаре.

Сам Такахаси проходит как минимум по четырем обвинениям. Речь о получении взяток от различных компаний в обмен на помощь в предоставлении им рекламных и спонсорских контрактов на Олимпиаду.

Ранее условные сроки за коррупцию на Олимпиаде-2020 получили несколько топ-менеджеров AOKI и ADK Holdings.

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13 комментариев

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Onion
Ещё два сотрудника клинингового агенства оштрафованы
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Adeen
Ответ rdyabin@icloud.com
Эх, а в Росии рука руку моет. Далеко нам до развитых цивилизованнах стран вроде Японии…
Вообще не в тему. По этому делу никто не сел и не сядет на реальный срок) Японцы делали в интересах японцев. А за это у них не сажают.
+3
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All These Things I Hate
Ответ rdyabin@icloud.com
Эх, а в Росии рука руку моет. Далеко нам до развитых цивилизованнах стран вроде Японии…
а когда чиновника садят, он начинает вопить о произволе и становится либералом🤣🤣🤣
+2
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Pennywise
Ответ Montenegro Serbian
Интересно, вот данная новость про какого-то относительно мелкого менеджера из Японии уличенного в коррупции, тут для того, чтобы начали писать: ааааа вот у нас, даже не посадили никого! Ага? )
Так и его не посадили. Два года с отсрочкой на три года. Потом на условку заменят, как и другим участникам схемы.
+3
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Atsuktuvas
Раньше в Японии после такого совершали харакири, а на Руси - застреливались. Но времена нынче не те...
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Tydeus
Ответ Atsuktuvas
Раньше в Японии после такого совершали харакири, а на Руси - застреливались. Но времена нынче не те...
Вообще коррупция в Японии довольно укоренена и ничего, развитое общество построили без харакири за взятки
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saionera
сипуку ему...
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Alex1104
Ответ rdyabin@icloud.com
Эх, а в Росии рука руку моет. Далеко нам до развитых цивилизованнах стран вроде Японии…
Особенно забавляет строгость наказания второго помощника третьего подползающего
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rdyabin@icloud.com
Ответ Montenegro Serbian
Интересно, вот данная новость про какого-то относительно мелкого менеджера из Японии уличенного в коррупции, тут для того, чтобы начали писать: ааааа вот у нас, даже не посадили никого! Ага? )
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Onion
Ответ rdyabin@icloud.com
Комментарий удален модератором
У себя в Васюках переходи уже на современные средства)
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