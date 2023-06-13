Привалова об отстранении легкоатлетов: «Депрессия по этому поводу если и была, то лет 6-7 назад. Сейчас уже пережили наиболее сложный период, адаптировались»

Ирина Привалова считает, что российские легкоатлеты не находятся в депрессии из-за отстранения.

– Мне кажется, возрастные атлеты – особенно те, кто не выступал в серьезных турнирах на протяжении последних восьми лет – как Екатерина Конева, Александр Меньков, да и не только они, – находятся не в самом лучшем психологическом состоянии. Это сказывается на общем настрое команды?

– Депрессия по этому поводу если и была, то раньше. Лет шесть или семь назад. Мы, считаю, наиболее сложный период уже пережили и психологически адаптировались.

Сейчас уже выстроен внутренний и достаточно неплохой календарь, это помогает спортсменам во всех отношениях держаться на плаву. Кроме того, наш вид спорта – это прежде всего метры и секунды.

Ты всегда понимаешь, на каком уровне находишься и к чему должен стремиться. Молодым в этом плане проще: они толком не знают, что такое выступать вне страны, у них нет международного опыта.

Ничего хорошего в этом, разумеется, нет, но, с другой стороны, чисто психологически люди не испытывают чрезмерного гнета.

– Как относиться к тому, что на соревнованиях в Москве весь пьедестал женской сотни с барьерами заняли белорусские спортсменки?

– Это, как мне кажется, прямое следствие того, что их страна находится в изоляции лишь первый год, а наша – восемь лет. За это время из спорта ушло целое поколение. Барьеристок – в том числе.

Когда возникает подобный вакуум, молодым становится очень сложно расти. Кстати, в этой тройной победе белорусских девушек в «Лужниках» я вижу определенные плюсы для наших спортсменок.

Во-первых, поражение всегда стимулирует в том плане, что дает возможность сравнить себя с теми, кто сильнее, во-вторых, у тренеров появилась почва для размышлений, есть видеозаписи соревнований, которые можно анализировать.

Думаю, уже в следующем году мы увидим несколько иную картину, – сказала первый вице-президент .