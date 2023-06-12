Матвей Волков: «Мне без разницы, что впереди – Олимпиада, чемпионат мира или Европы. Я с шестом прыгаю, а какие соревнования – мне не важно»

Прыгун с шестом Матвей Волков заявил, что не жалеет о переезде из России в Беларусь.

Волкову 20 лет, он переехал с родителями в Минск в 2020 году. В 2021-м выиграл чемпионат мира среди юниоров в прыжках с шестом.

В марте 2022 года World Athletics запретила россиянам и белорусам выступать на соревнованиях под своей эгидой.

«Абсолютно не жалею (о переезде). В Иркутске мне пришлось бы очень тяжело и неудобно. А Минск меня устраивает, это хорошее место для жизни, поэтому никаких разочарований я не испытываю по этому поводу.

Мне без разницы, что впереди. Олимпиада, чемпионат мира или Европы. Я с шестом прыгаю, а какие соревнования – мне не важно», – сказал Волков.