Матвей Волков: «Мне без разницы, что впереди – Олимпиада, чемпионат мира или Европы. Я с шестом прыгаю, а какие соревнования – мне не важно»

Теги прыжки с шестом Сборная Беларуси ТАСС Матвей Волков Легкая атлетика

Прыгун с шестом Матвей Волков заявил, что не жалеет о переезде из России в Беларусь.

Волкову 20 лет, он переехал с родителями в Минск в 2020 году. В 2021-м выиграл чемпионат мира среди юниоров в прыжках с шестом. 

В марте 2022 года World Athletics запретила россиянам и белорусам выступать на соревнованиях под своей эгидой. 

«Абсолютно не жалею (о переезде). В Иркутске мне пришлось бы очень тяжело и неудобно. А Минск меня устраивает, это хорошее место для жизни, поэтому никаких разочарований я не испытываю по этому поводу.

Мне без разницы, что впереди. Олимпиада, чемпионат мира или Европы. Я с шестом прыгаю, а какие соревнования – мне не важно», – сказал Волков. 

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