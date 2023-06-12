Илья Иванюк: «Пока не вижу, чтобы кто-то был близок к рекорду Сотомайора. Не знаю, сколько еще лет. Пять-десять подождем»

Илья Иванюк считает, что в ближайшее время вряд ли кто-то побьет рекорд Хавьера Сотомайора.

Кубинцу принадлежит рекорд в прыжках в высоту – 2,45 м.

— Я читал интервью Хавьера Сотомайора и, наверное, с ним солидарен. Пусть он еще лет 30 подождет. 2,45 — это космос! Должно слишком многое совпасть. Пока не вижу, чтобы кто-то был близок к этому. Не знаю, сколько еще лет. Пять-десять подождем.

— У тебя эта планка стояла или стоит в голове?

— Нет, я об этом не думаю. Надо быть реалистом. 2,45-2,46 вряд ли мне по силам. А вот в клуб 2,40 я бы вступил. Это реально. На тренировках ощущается, что можно. Да и на соревнованиях. У меня был раз, когда у себя на областных соревнованиях прыгнул 2,37. Мог и выше. Просто покрытие не позволило это сделать. Не очень качественный стадион был. С тех пор не было такого, чтобы в нужный день с той ноги встал.

— Для тебя Сотомайор — это кто?

— Не то чтобы кумир-кумир. Но это мировой рекордсмен, классный парень, улыбчивый. Я его довольно часто видел, когда была возможность ездить на международные соревнования. Он практически на моем последнем международном старте был, в качестве почетного гостя меня награждал. Не знаю, помнит он или нет. Это было 2 февраля 2022 года в итальянском городе Удине. Там я, по-моему, выиграл с рекордом соревнований.

— Каково тебе было прыгать на его глазах тогда и сейчас на Неделе легкой атлетики?

— Если бы я пытался побить его рекорд, тогда было бы классно. Но так я понимаю, что не смогу побить. Хочется прыгая подавать пример деткам, чтобы занимались легкой атлетикой. Наверное, он, глядя на нас, видит, что есть классные спортсмены, которые показывают неплохие результаты. Ему, возможно, было как-то на душе радостно, что есть поколение, которое прыгает хорошо. Другой момент радости, что далеки до его рекорда, что пока еще поживет знаменитым, – сказал Иванюк.