Олимпийский чемпион 1968 года Джим Хайнс умер на 77-м году жизни. Он – первый человек, пробежавший 100 м менее чем за 10 секунд

Теги Бег Джим Хайнс Легкая атлетика

Олимпийский чемпион в беге на 100 м Джим Хайнс скончался на 77-м году жизни.

Об этом сообщила федерация легкой атлетики США. 

Хайнс – двукратный олимпийский чемпион 1968 года.

На Играх в Мехико он пробежал стометровку за 9,95 секунды и стал первым спортсменом, которому удалось пробежать эту дистанцию менее чем за 10 секунд. Этот мировой рекорд не был побит в течение почти 15 лет. 

Еще одно золото на Олимпиаде-1968 Хайнс взял в эстафете 4х100 м.

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