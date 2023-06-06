Олимпийский чемпион 1968 года Джим Хайнс умер на 77-м году жизни. Он – первый человек, пробежавший 100 м менее чем за 10 секунд

Олимпийский чемпион в беге на 100 м Джим Хайнс скончался на 77-м году жизни.

Об этом сообщила федерация легкой атлетики США.

Хайнс – двукратный олимпийский чемпион 1968 года.

На Играх в Мехико он пробежал стометровку за 9,95 секунды и стал первым спортсменом, которому удалось пробежать эту дистанцию менее чем за 10 секунд. Этот мировой рекорд не был побит в течение почти 15 лет.

Еще одно золото на Олимпиаде-1968 Хайнс взял в эстафете 4х100 м.