Илья Иванюк: «Я ставлю задачу на сезон прыгать на 2,30 и выше»

Бронзовый призер чемпионата мира-2019 по прыжкам в высоту Илья Иванюк поделился ожиданиями от нового сезона.

«У меня было в планах выступление на командном чемпионате России, пока его не перенесли (турнир проходит в Сочи 24–25 мая, но изначально планировался в июне в Брянске – Sports.ru).

Во-первых, стадион в Сочи не является самым любимым для меня. Но самой главной причиной для отказа является то, что сроки проведения турнира сдвинулись почти на месяц вперед, а это уже не входило в мои планы.

Я ставлю задачу на сезон прыгать на 2,30 и выше», – заявил Иванюк.