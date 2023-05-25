Ласицкене о командном ЧР с участием белорусов: «Не стала бы эти соревнования возводить в ранг международных. Все же свои»

Мария Ласицкене заявила, что не считает командный ЧР в Сочи международным турниром.

В соревнованиях, кроме россиян, принимают участие спортсмены из Беларуси. Победу в прыжках в высоту одержала белоруска Карина Демидик, Ласицкене стала второй.

«Отлично, прекрасно. Поздравляю Карину. Но я бы не стала эти соревнования, по моему ощущению, возводить в ранг международных. Все же свои», – сказала Ласицкене.

Легкоатлетка заявила, что не разочарована поражением.

«Спокойно к этому отношусь, через это должен проходить каждый спортсмен. У меня был настрой соревноваться, а не быть соплей в космосе», – отметила Ласицкене.

«Очевидно всем было, что 25 мая прыгать в турнире с 17 участницами было трудно, энергозатратно. Но все в одних условиях, Карина прыгала, девочки прыгали, сегодня так.

(Тренера) Геннадия Гариковича Габриляна по тренировкам устраивало, как я подхожу к этому старту. Понятно, что никто не планировал сегодня прыгать по лучшему результату сезона в мире, но начинать нужно.

Зачем пропускать, если можно с девочками попрыгать? Но да, висел вопрос, ехать или не ехать. Решили, что поедем», – добавила спортсменка.

Ласицкене заняла второе место в прыжках в высоту на командном чемпионате России, победила белоруска Демидик, другие результаты