Тренер Ласицкене: «На пик планируем выйти к марту, но загадывать сложно. Я уже решил не загадывать, а работать»

Теги сборная России жен прыжки в высоту Мария Ласицкене (Кучина) Геннадий Габрилян Рождественские старты Легкая атлетика

Геннадий Габрилян, тренер олимпийской чемпионки в прыжках в высоту Марии Ласицкене, рассказал о планах спортсменки на зимний сезон.

«Маша начнет зимний сезон на «Рождественских стартах» в Екатеринбурге 7 января. И дальше по календарю – все возможные основные турниры, по такому же психологическому шаблону, как и летом. На пик планируем выйти к марту. Но загадывать сложно. Я уже решил не загадывать, а работать, прилагать силы к тому, чтобы качественно подготовиться.

Подготовка идет как обычно. Общефизическую подготовку сделали, пройдена специальная физическая подготовка, сейчас идет техническая подготовка. Это непосредственно прыжки. Маша прыгает в высоту на разных режимах, с разными установками. И готовится к стартам», – сказал Габрилян.

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