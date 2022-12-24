Тренер Ласицкене: «На пик планируем выйти к марту, но загадывать сложно. Я уже решил не загадывать, а работать»

Геннадий Габрилян, тренер олимпийской чемпионки в прыжках в высоту , рассказал о планах спортсменки на зимний сезон.

«Маша начнет зимний сезон на «Рождественских стартах» в Екатеринбурге 7 января. И дальше по календарю – все возможные основные турниры, по такому же психологическому шаблону, как и летом. На пик планируем выйти к марту. Но загадывать сложно. Я уже решил не загадывать, а работать, прилагать силы к тому, чтобы качественно подготовиться.

Подготовка идет как обычно. Общефизическую подготовку сделали, пройдена специальная физическая подготовка, сейчас идет техническая подготовка. Это непосредственно прыжки. Маша прыгает в высоту на разных режимах, с разными установками. И готовится к стартам», – сказал Габрилян.