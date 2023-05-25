Мария Ласицкене: «Не готова прыгать, меня тревожит ахилл. Думаю, предстоит медобследование»

Мария Ласицкене сообщила, что намерена пройти медобследование.

Сегодня Ласицкене заняла второе место на командном чемпионате России в Сочи с результатом 1,88 м.

«Я не готова прыгать, меня тревожит ахилл, сегодня это стало очевидным. На тренировках он позволял мне прыгать, мне казалось, что у спортсмена всегда что-то должно болеть и это нормально.

Но сегодня на первой попытке на высоте 1,91 я поняла, что совершенно мне не нравится эта боль. Надо обязательно серьезно заняться ахиллом. Поэтому ничего сказать не могу, какие теперь планы.

Я думаю, что покажусь Эдуарду Николаевичу Безуглову и мы с тренером решим, что делаем. Может, это мои ощущения, бывает, что перестраховываешься, но мне очень не понравилось, что было.

Думаю, предстоит медобследование», – сказала олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту.

Мария Ласицкене: «Моя международная карьера завершена. Все уже решено – что бы мы ни делали, нас там не ждут»