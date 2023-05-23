Представитель Китая о сотрудничестве с Минспорта РФ: «Обязательно изучим и рассмотрим приглашения на все потенциальные соревнования»

Китай рассмотрит приглашения на все потенциальные соревнования в РФ.

Об этом заявил руководитель Главного государственного управления КНР по делам физической культуры и спорта Гао Чжидань в рамках встречи с министром спорта РФ Олегом Матыциным, которая прошла в Пекине.

«Благодарю Главное управление спорта КНР за проведение Российско-Китайских игр в Чунцине на самом высоком организационном уровне. Наши спортсмены чувствуют себя как дома, при этом им обеспечены все необходимые сервисы для подготовки и участия в соревнованиях.

Мы успешно реализуем План основных мероприятий Годов, сотрудничество постоянно расширяется и совершенствуется.

Ждем максимально широкого участия китайских спортсменов в предстоящих соревнованиях: Международном фестивале студенческого спорта в Екатеринбурге, тестовых соревнованиях по фиджитал-спорту в Казани, а также специалистов в официальных и научных мероприятиях в нашей стране.

В следующем году Россия примет председательство в БРИКС, мы прорабатываем организацию Игр БРИКС в открытом формате, приглашаем к участию китайских спортсменов. При этом важно понимать, что планируемые Игры БРИКС – это не альтернативные соревнования, нарушающие международный календарь сборных, а дополнительная возможность сохранения и увеличения конкурентоспособности», – цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта РФ.

«Россия известна как отличный организатор масштабных спортивных мероприятий, мы всегда рады вашим приглашениям. Обязательно изучим и рассмотрим приглашения на все потенциальные соревнования.

Поддерживаю российского коллегу в том, что нам важно и далее укреплять спортивное взаимодействие между Китаем и Россией. Лидеры наших стран задают вектор развития, а мы следуем за ними, чтобы делать свою работу на самом высоком уровне доверия», – подчеркнул Гао Чжидань.