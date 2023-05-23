Представитель Китая о сотрудничестве с Минспорта РФ: «Обязательно изучим и рассмотрим приглашения на все потенциальные соревнования»

Теги Олег Матыцин Министерство спорта России Легкая атлетика

Китай рассмотрит приглашения на все потенциальные соревнования в РФ.

Об этом заявил руководитель Главного государственного управления КНР по делам физической культуры и спорта Гао Чжидань в рамках встречи с министром спорта РФ Олегом Матыциным, которая прошла в Пекине. 

«Благодарю Главное управление спорта КНР за проведение Российско-Китайских игр в Чунцине на самом высоком организационном уровне. Наши спортсмены чувствуют себя как дома, при этом им обеспечены все необходимые сервисы для подготовки и участия в соревнованиях.

Мы успешно реализуем План основных мероприятий Годов, сотрудничество постоянно расширяется и совершенствуется.

Ждем максимально широкого участия китайских спортсменов в предстоящих соревнованиях: Международном фестивале студенческого спорта в Екатеринбурге, тестовых соревнованиях по фиджитал-спорту в Казани, а также специалистов в официальных и научных мероприятиях в нашей стране. 

В следующем году Россия примет председательство в БРИКС, мы прорабатываем организацию Игр БРИКС в открытом формате, приглашаем к участию китайских спортсменов. При этом важно понимать, что планируемые Игры БРИКС – это не альтернативные соревнования, нарушающие международный календарь сборных, а дополнительная возможность сохранения и увеличения конкурентоспособности», – цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта РФ. 

«Россия известна как отличный организатор масштабных спортивных мероприятий, мы всегда рады вашим приглашениям. Обязательно изучим и рассмотрим приглашения на все потенциальные соревнования.

Поддерживаю российского коллегу в том, что нам важно и далее укреплять спортивное взаимодействие между Китаем и Россией. Лидеры наших стран задают вектор развития, а мы следуем за ними, чтобы делать свою работу на самом высоком уровне доверия», – подчеркнул Гао Чжидань.

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10 комментариев

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Savardus
Изучим, рассмотрим, обсудим, поговорим, подождем - стандартные ответы из Китая на все (и не только спортивные) инициативы российских чиновников.
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Боевой Бурят Путина
«Мы вам перезвоним» (с)
+12
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La Gushka
Китайцы как всегда будут ждать на берегу, пока мимо проплывут трупы...
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Wiley Fox
В Китае каждую субботу расстрелы коррупционеров, а с Россией, где коррупцией все пропитано, они хотят сотрудничество во всех сферах

Это же шизофрения по-китайски

А так вообще бы я хотел единое государство Китая и России

В первую же субботу были бы расстреляны все депутаты, сенаторы, министры и прочие воры современной России
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Пользователь Гугла
хорошо
+1
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Оригинальный Ник
Ответ Savardus
Изучим, рассмотрим, обсудим, поговорим, подождем - стандартные ответы из Китая на все (и не только спортивные) инициативы российских чиновников.
Китай нам не друг, давно понятно. Они уже засматриваются на все земли восточные Урала, это может стать глобальной катастрофой, если не принять серьёзные меры прямо сейчас
+2
-2
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4A+4Ltz
Ответ Оригинальный Ник
Китай нам не друг, давно понятно. Они уже засматриваются на все земли восточные Урала, это может стать глобальной катастрофой, если не принять серьёзные меры прямо сейчас
И какие вы предлагаете принять меры?
0
0
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Оригинальный Ник
Ответ 4A+4Ltz
И какие вы предлагаете принять меры?
Меня привлекут по 282, если напишу
0
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