Олег Матыцин: «Я предлагаю депутатам установить стандарты для вузов, чтобы обязательно был каток, 50-метровый бассейн, легкоатлетический стадион»
Министр спорта РФ предложил сделать обязательным наличие в вузах бассейнов, катков и стадионов.
Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».
«Я предлагаю депутатам установить стандарты для образовательных учреждений, чтобы обязательно был каток, 50-метровый бассейн, легкоатлетический стадион. Это не роскошь, это минимальные требования, я думаю.
Все ведущие университеты обладают современной базой. И сейчас приоритет – создание к 2030 году современной системы кампусов, обязательно нужно и туда внедрять спортивные технологии, конечно, должна быть и инфраструктура», – сказал Олег Матыцин.
Наверное, это очень дорого содержать катки, заливочные машины и тд. Позволить. себе это смогут опять же крупнейшие вузы.