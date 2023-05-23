Олег Матыцин: «Я предлагаю депутатам установить стандарты для вузов, чтобы обязательно был каток, 50-метровый бассейн, легкоатлетический стадион»

Министр спорта РФ предложил сделать обязательным наличие в вузах бассейнов, катков и стадионов.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Я предлагаю депутатам установить стандарты для образовательных учреждений, чтобы обязательно был каток, 50-метровый бассейн, легкоатлетический стадион. Это не роскошь, это минимальные требования, я думаю.

Все ведущие университеты обладают современной базой. И сейчас приоритет – создание к 2030 году современной системы кампусов, обязательно нужно и туда внедрять спортивные технологии, конечно, должна быть и инфраструктура», – сказал .