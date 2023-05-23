Олег Матыцин: «Я предлагаю депутатам установить стандарты для вузов, чтобы обязательно был каток, 50-метровый бассейн, легкоатлетический стадион»

Теги Олег Матыцин Министерство спорта России ТАСС Фигурное катание

Министр спорта РФ предложил сделать обязательным наличие в вузах бассейнов, катков и стадионов.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Я предлагаю депутатам установить стандарты для образовательных учреждений, чтобы обязательно был каток, 50-метровый бассейн, легкоатлетический стадион. Это не роскошь, это минимальные требования, я думаю.

Все ведущие университеты обладают современной базой. И сейчас приоритет – создание к 2030 году современной системы кампусов, обязательно нужно и туда внедрять спортивные технологии, конечно, должна быть и инфраструктура», – сказал Олег Матыцин

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34 комментария

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unknownman
Эти господа за пределы Москвы выезжают хоть иногда?
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Ебздрогыч
В ВУЗе главное - это качество знаний, которое должно быть современным и подходящим под нужды работодателей. Каток, бассейн, легкоатлетический стадион - это для спортивных ВУЗов. Ну вроде как бы логичная история, но не для министра, который живет лозунгами и не очень представляет сколько эти лозунги будут стоить в регионах
+28
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Харламов Никита
то есть проблему с МинСпорта переложил на МинОбразование - СТРЕЛОЧНИК 👏
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ретроградный меркурий
Я предлагаю депутатам не только установить эти стандарты, но и оплатить эти катки, стадионы, бассейны
+19
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Zbra
Лучше бы образовательные стандарты установили по-человечески, чтобы студенты не учили языки по пособиям полувековой давности. А если студенты хотят в бассейн или на каток, пусть идут со скидкой в какое-то другое место. В вузе учиться надо, а не плавать.
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Ajvengo
ага, и так стоимость обучения по 200-300 тыр в год, из-за бассейнов-стадионов все 500 будет.
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Ajvengo
Ответ Максим Медов
Почему в университетах США уделают большое значение спорту?
потому что все ВО там платное, даже то, за которое иногда будущие работодатели или государство платит (процентов 10 мест). при этом плата по нашим меркам неподъемная - тыс 20 долларов в год. до фига частных вузов. которые тратят так, как хотят. ну и не только в спорт там вкладывают, научные лаборатории не бедствуют. а спорт - он же доход будет приносить, даже если студенческий. это в сша.
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three hundred bucks
Ответ Максим Медов
Почему в университетах США уделают большое значение спорту?
Потому что могут себе позволить. В США и авто новых продали в 22 году больше 13 миллионов, в то время как в рф - меньше семиста тысяч. И в топе там тойота рав4 и форд эксплорер, а не гранта с солярисом.
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Elizaveta Queen
Тогда бесплатного обучения вовсе не будет...да и смешивать спорт с образованием-товарищч министр-вы точно на своем месте???
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Anna Kovaleva
И повесим всё это на баланс ВУЗов. Учитывая, что даже профильными ФОКами зачастую не могут распорядиться так, чтобы они не были убыточными и хотя бы в ноль отбивались, начать стоит с обучения и найма профессиональных управленцев для этих объектов. Идея годная, однако нужно учитывать реальность.
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Ебздрогыч
Его Третьяк покусал?
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victoire
А потом вузы будут сами придумывать, где взять денег, чтобы эти требования минимальные выполнить.
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Александр Гороховик
У нас в Новосибирске, наверное, у десяти крупнейших ВУЗов бассейн есть, но 25м. Столько 50м просто не нужно, их обслуживание в два раза больше, как по электро-, так и по водоснабжению.
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Viks
чтобы обязательно был каток, 50-метровый бассейн, легкоатлетический стадион» --- А стандарты для людей? Чтобы обязательно был туалет, не на улице...
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Viks
Сколько во всей России 50-метровых бассейнов ?! --- Вы даёте нереальные планы!
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Анна Ше
Ответ ретроградный меркурий
Я предлагаю депутатам не только установить эти стандарты, но и оплатить эти катки, стадионы, бассейны
и на содержание тоже пусть со своей ЗП скидываются))
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Екатерина Ивановская
Матыцин в курсе, что не все студенты в физкультурный поступают?
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Максим Медов
Ответ Ебздрогыч
В ВУЗе главное - это качество знаний, которое должно быть современным и подходящим под нужды работодателей. Каток, бассейн, легкоатлетический стадион - это для спортивных ВУЗов. Ну вроде как бы логичная история, но не для министра, который живет лозунгами и не очень представляет сколько эти лозунги будут стоить в регионах
Почему в университетах США уделают большое значение спорту?
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Ливия
Бассейны у многих крупных вузов есть, а вот катки…
Наверное, это очень дорого содержать катки, заливочные машины и тд. Позволить. себе это смогут опять же крупнейшие вузы.
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Александр Шульгин
Вот пусть Матыцин денег на это и даст
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fillette
Ответ Ебздрогыч
В ВУЗе главное - это качество знаний, которое должно быть современным и подходящим под нужды работодателей. Каток, бассейн, легкоатлетический стадион - это для спортивных ВУЗов. Ну вроде как бы логичная история, но не для министра, который живет лозунгами и не очень представляет сколько эти лозунги будут стоить в регионах
А где в Москве строить эти катки? Плющу и ТШТ еще не построили ).
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Ir2019
Ответ maripous
Да, это хорошая идея. Но не у всех вузов будет столько денег, чтобы это сделать.
И найти достаточное количество студентов на такой ценник
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ne ravnodushen
Начать разумнее с начальной школы.
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Ir2019
Лучше бы озадачились улучшением материально-технической базой профильного образования. Многие компьютерные программы попали под санкции, а пиратские версии Вузы не имеют права установить. И много чего ещё можно перечислить. Не до катков. Во многих регионах , улица, один сплошной каток в зимний период.
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Андрей Лоел
У нас только один Газпром!И он давно уже не российский,а питерский.
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