ВФЛА подписала соглашение с World Athletics о трехлетнем внешнем мониторинге своей деятельности

Теги ВФЛА World Athletics (IAAF) Петр Иванов Легкая атлетика

ВФЛА подписала соглашение с World Athletics о внешнем мониторинге своей деятельности.

Об этом сообщил президент Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Иванов.

«11 апреля президиум федерации утвердил комплекс мер и условия взаимодействия ВФЛА и World Athletics после принятия решения о восстановлении полноправного членства ВФЛА в международной федерации.

Всероссийская федерация легкой атлетики подписала соглашение с World Athletics о трехлетнем внешнем мониторинге своей деятельности.

Это было одним из условий восстановления членства ВФЛА в World Athletics на заседании совета международной федерации, которое прошло в марте», – заявил Иванов. 

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