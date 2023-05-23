ВФЛА подписала соглашение с World Athletics о трехлетнем внешнем мониторинге своей деятельности
ВФЛА подписала соглашение с World Athletics о внешнем мониторинге своей деятельности.
Об этом сообщил президент Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Иванов.
«11 апреля президиум федерации утвердил комплекс мер и условия взаимодействия ВФЛА и World Athletics после принятия решения о восстановлении полноправного членства ВФЛА в международной федерации.
Всероссийская федерация легкой атлетики подписала соглашение с World Athletics о трехлетнем внешнем мониторинге своей деятельности.
Это было одним из условий восстановления членства ВФЛА в World Athletics на заседании совета международной федерации, которое прошло в марте», – заявил Иванов.
Комментарии