ВФЛА подписала соглашение с World Athletics о трехлетнем внешнем мониторинге своей деятельности

ВФЛА подписала соглашение с World Athletics о внешнем мониторинге своей деятельности.

Об этом сообщил президент Всероссийской федерации легкой атлетики .

«11 апреля президиум федерации утвердил комплекс мер и условия взаимодействия ВФЛА и World Athletics после принятия решения о восстановлении полноправного членства ВФЛА в международной федерации.

Всероссийская федерация легкой атлетики подписала соглашение с World Athletics о трехлетнем внешнем мониторинге своей деятельности.

Это было одним из условий восстановления членства в на заседании совета международной федерации, которое прошло в марте», – заявил Иванов.