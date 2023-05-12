Серебряный призер Олимпиады-2012 в беге на 800 м Найджел Амос продает медаль после дисквалификации за допинг

Теги Бег допинг Найджел Амос сборная Ботсваны Легкая атлетика

Призер Лондона-2012 в беге на 800 м Найджел Амос решил продать свою медаль.

Амос – первый олимпийский призер в истории Ботсваны.  В начале мая этого года он был дисквалифицирован на 3 года за допинг.

В допинг-пробе бегуна, взятой 4 июня 2022 года во внесоревновательный период, был обнаружен модулятор метаболизма GW1516.

«В Ботсване, где мы не получаем ни стипендий, ни единовременных выплат, спортсмену выжить очень трудно.

Сейчас моя единственная инвестиция и пенсия – медаль Олимпиады-2012. 

Я хотел бы извиниться перед моей любимой страной, ее гражданами, коллегами-спортсменами и спортивными организациями страны», – сказал Амос. 

Он сообщил, что потенциальный покупатель медали предложил за нее около 300 тысяч долларов. 

Серебряный призер Олимпиады-2012 в беге на 800 м Найджел Амос дисквалифицирован на 3 года за допинг

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