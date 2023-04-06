Поздняков об условиях допуска россиян: «Думаю, МОК во многом пересмотрит свои требования, выдвинутые неделю назад»

Станислав Поздняков заявил, что МОК может пересмотреть условия допуска российских атлетов

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе – при соблюдении строгих критериев. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО.

«Год был сложным, но он сплотил нашу олимпийскую семью. Наши оппоненты фактически признают, что несправедливые санкции, принятые год назад, нужно пересматривать.

Да, не все, но этот процесс начался, и он необратим. МОК, думаю, во многом пересмотрит свои требования, выдвинутые неделю назад», – сказал Поздняков.

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