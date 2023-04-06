Поздняков об условиях допуска россиян: «Думаю, МОК во многом пересмотрит свои требования, выдвинутые неделю назад»

Теги МОК Олимпийская сборная России Станислав Поздняков Легкая атлетика

Станислав Поздняков заявил, что МОК может пересмотреть условия допуска российских атлетов

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе – при соблюдении строгих критериев. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО.

«Год был сложным, но он сплотил нашу олимпийскую семью. Наши оппоненты фактически признают, что несправедливые санкции, принятые год назад, нужно пересматривать.

Да, не все, но этот процесс начался, и он необратим. МОК, думаю, во многом пересмотрит свои требования, выдвинутые неделю назад», – сказал Поздняков.

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35 комментариев

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La Gushka
Инфа у Позднякова откуда? Ему Бах пообещал что-то сделать?
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La Gushka
МОК, разумеется, к июлю пересмотрит. Наложит на ОКР временное лишение признания и будет контачить только с Федерациями.
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Snow11
Может тупо свою клубную систему развивать? И насрать на их изменение мнений
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Viks
Поздняков: Авось рассосётся!
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Dinamik1
Так они пересматривают становится все хуже и хуже.
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maripous
Бла бла бла. Когда нечего сказать, лучше молчать.
Вот когда пересмотрит, тогда и посмотрим, что они там еще выдумают.
И никакая олимпийская семья никуда не сплотилась. А еще больше разобщилась. Как в России, так и в мире.
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Любитель_ФК
Поздняков такой же марионеточный персонаж, как и Бах со всей своей МОК и федерациями. Давно понятно, что каждая инициатива МОК по отстранению, а теперь по возвращению российских атлетов, это распоряжение из Вашингтона. Весь вопрос состоит в том, какую цель ставит главный американский куратор? Первая цель в отстранении, нанести психологический удар по России, ибо спортсмены, один из главных представителей страны на международной арене. Ни артисты , ни ученые, ни другие профессии, не оказывают такое влияние на широкую общественность в стране. Но этот удар по России, конечно нанес заметный ущерб психологическому состоянию общества, но не принес желаемого и планируемого эффекта для враждебного запада. И вот теперь, когда этот самый эффект угасает, а внутри общества не произошли, те самые сдвиги в отношении российской власти, на которые рассчитывали наши враги, началась вторая серия и это как раз это самое пресловутое, якобы возвращение россиян спортсменов на международные старты, только с условиями, о которых вы все знаете. Так вот этот второй шаг запада предполагает продолжить, неудавшийся и по сути провалившийся первый, по внесению раздрая в российское общество и прежде всего в среде болельщиков, а значит и всего общества. Эта вторая попытка более тонкая и более коварная. Она предполагает внести противоречия в общество, предложив нашим спортсменам такую "морковку", ради которой некоторые должны практически изменить родине и тем самым раскрутить дискуссию и внутри спортсменов, и болельщиков. Поздняков говорит очень осторожно, как всегда говорит человек, который ждет указаний сверху , что нужно будет потом сказать в итоге. Вся эта бадяга с допуском и возвращением, есть специальная операция американских спец служб по внесению, как можно больших противоречий в российское общество и ничего больше. Поэтому воспринимать все заявления Позднякова надо так же как все заявления Баха , не серьезно . Все переговоры о данной теме идут на высшем уровне, идет торг, так же как в большой политике и когда будет решение, мы узнаем от официальных лиц, а Позняков это озвучит.
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Вечно в бане
Обязательно пересмотрят. Ближе к зиме. Когда замерзать начнут.

Так, стоп…
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Анна Беляева
Ответ Lilia Sadykova
Допуск на таких условиях, это считайте что не допуск, но озвученный в другой форме. Нам уже буквально кричит МОК " мы вас не ждем" , а мы все равно куда то собираемся
Недопуск - это недопуск. А любая форма допуска - это допуск. Эмоциональные вспелски экзальтированных юарышень к делуне пришьешь. Отбор будет, наши в нем будут участвовать. Это хорошая работа. Могло быть не "считай недопуск", а реальный недопуск. Вот это было бы плохо. Поколение сопртсменов в полном составе спустило бы годы тренировок в утиль. А государство миллионы денег, затрачненые на инфраструктуру и тренировочные процессы этих спортсменов.
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scorp19
Думаю могут только ужесточить вплоть до вообще запрета всем участвовать.
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Анна Беляева
Ответ Marky777
Не вижу никакого допуска в Европу пока, где проводятся все основные соревнования и ближайшая олимпиада.
Плохо смотрите. Да и нам по барабану в Европу или Азию, главное отборы пройти, если уж так.
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Евгений Цыбулин
Ответ Alexandr Tarakanoff
Пересмотрят канеш. Для начала полный запрет дадут. А Степанову и ей подобных пожизненно забанят.
Таких,как Степанова и Вяльбе-только на кубок колхоза пускать можно)))
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алексей любовь
Схерали?
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expertmer2020
Стася конструирует иллюзорную реальность и сам начинает в неё верить.
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Atsuktuvas
Ох, господа чиновники, не начинайте думать - это не ваше...
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Lilia Sadykova
Ответ Анна Беляева
И не так плохо отработал. Допуск был получен. В это в принципе мало кто верил.
Допуск на таких условиях, это считайте что не допуск, но озвученный в другой форме. Нам уже буквально кричит МОК " мы вас не ждем" , а мы все равно куда то собираемся
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Marky777
Ответ Анна Беляева
И не так плохо отработал. Допуск был получен. В это в принципе мало кто верил.
Не вижу никакого допуска в Европу пока, где проводятся все основные соревнования и ближайшая олимпиада.
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Lilia Sadykova
это что то из серии " они без нас не могут, скоро сами к нам приползут", но чего то уже год не ползут и ползти не собираются.
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expertmer2020
Скорее ОКР согласится с критериями, чем МОК их пересмотрит.
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olvl
Непонятно, на чём основаны такие выводы. Пока там все недовольны, что вообще про допуск заговорили. Может, требования и изменят, но вряд-ли в лучшую, для нас, сторону.
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olvl
Непонятно, на чём основаны такие выводы. Пока там все недовольны, что вообще про допуск заговорили. Может, требования и изменят, но вряд-ли в лучшую, для нас, сторону.
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Kestutis Ceponis
Как я вижу, в России еще много людей совсем безмозглых, особенно тех, кто говорит, что без российских спортсменов мировой спорт рухнет. Есть даже такие дураки, которые говорят, что весь мир умоляет тебя быть хорошим и присоединиться к нашей семье. Понятно, что министр с любым послаблением блефует, не из-за своего спокойствия он так говорит, понятно, что большинство поверит, что, может быть, можно смягчить это послабление. В этой ситуации не стоит закрывать глаза и надеяться, что что-то изменится к лучшему. Потому что МОК уже более полугода дурит спортсменов и их болельщиков. Вы хорошо помните те заблуждения МОК, что скоро мы разрешим спортсменам выходить на международные арены. Вы явно поняли, что надеяться на то, что что-то изменится к лучшему, не стоит. Спасибо за понимание. С уважением.
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Putin Teams
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Pavel Matveenko
От создателей - сами скоро прибегут просить, чтобы россияне вернулись. Ибо без россиян мировой спорт не спорт))
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Анна Беляева
Ответ Marky777
Чел отрабатывает зарплату. Он ничего другого и не может сказать
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