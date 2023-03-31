Писториусу, осужденному за убийство подруги, отказали в условно-досрочном освобождении

, осужденному за убийство, отказали в условно-досрочном освобождении.

В 2014 году шестикратному паралимпийскому чемпиону по легкой атлетике Писториусу дали 6 лет тюрьмы за непредумышленное убийство его подруги Ривы Стенкамп.

Позже уголовная статья была заменена на «убийство», а срок заключения был продлен до 13 лет.

31 марта прошли слушания по ходатайству спортсмена об условно-досрочном освобождении, оно было отклонено.

«Я убил ее! Господи, забери меня». Трагедия Оскара Писториуса