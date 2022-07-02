Паралимпиец Оскар Писториус, осужденный за убийство подруги, провел встречу с ее отцом – в рамках процесса об условно-досрочном освобождении

Шестикратный паралимпийский чемпион по легкой атлетике Оскар Писториус, осужденный за убийство подруги Ривы Стенкамп, провел встречу с ее отцом.

Об этом сообщила адвокат семьи Стенкамп – Таня Коэн. Диалог между отцом убитой девушки и спортсменом прошел в формате «потерпевший и правонарушитель» – в рамках процесса об условно-досрочном освобождении. Адвокат не стала раскрывать подробности разговора.

В 2014 году Писториусу дали 6 лет тюрьмы за непредумышленное убийство Ривы Стенкамп. Позже уголовная статья была заменена на «убийство», а срок заключения продлен до 13 лет.

Писториус получил право на условно-досрочное освобождение в прошлом году. Слушания по данному процессу не проводились, так как на тот момент он еще не встречался с родственниками девушки. Поведение осужденных на подобных встречах учитывается специальной комиссией при вынесении решений.