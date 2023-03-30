Мария Захарова: «Рекомендации МОК по допуску в нейтральном статусе продиктованы стремлениями исключить россиян из мирового спорта»

Мария Захарова заявила, что рекомендации МОК продиктованы стремлениями исключить Россию из мирового спорта.

Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО.

«Мы убеждены, что рекомендации по допуску российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе без флага и гимна продиктованы прежде всего стремлениями в очередной раз реализовать эту странную, диковатую логику, навязываемую Западом по исключению нас из мирового спорта, попытку оказать давление, как они говорят, реализовать политику сдерживания в отношении нашей страны.

Мы же видим, какую политику проводят в отношении наших спортсменов из года в год. В том числе, к сожалению, и чиновники от мирового спорта...

Не находят возможности не делать того, что идет вразрез принципам мирового олимпизма. Мы выступаем против и подобных форм дискриминации, да и любых форм дискриминации», – заявила официальный представитель МИД РФ на своем брифинге.

«Позорный день для МОК». Угадайте, кто это сказал – российский чиновник или европеец?