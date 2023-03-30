Мария Захарова: «Рекомендации МОК по допуску в нейтральном статусе продиктованы стремлениями исключить россиян из мирового спорта»

Теги МОК Олимпийская сборная России Политика Мария Захарова Легкая атлетика

Мария Захарова заявила, что рекомендации МОК продиктованы стремлениями исключить Россию из мирового спорта.

Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО.

«Мы убеждены, что рекомендации по допуску российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе без флага и гимна продиктованы прежде всего стремлениями в очередной раз реализовать эту странную, диковатую логику, навязываемую Западом по исключению нас из мирового спорта, попытку оказать давление, как они говорят, реализовать политику сдерживания в отношении нашей страны.

Мы же видим, какую политику проводят в отношении наших спортсменов из года в год. В том числе, к сожалению, и чиновники от мирового спорта...

Не находят возможности не делать того, что идет вразрез принципам мирового олимпизма. Мы выступаем против и подобных форм дискриминации, да и любых форм дискриминации», – заявила официальный представитель МИД РФ на своем брифинге.

«Позорный день для МОК». Угадайте, кто это сказал – российский чиновник или европеец?

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21 комментарий

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Донован хозяин НБА
Еще не пятница, а Маха уже пьяная
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Anton Abaturov
Парад идиотов и бунт гопоты.
Мы в предвкушении - когда же все эти захаровы уже перейдут на скрепное “епта” и “бл* на**й”?!
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Iuasamotu
Вы вообще представляете? Ведь это даже не уровень, это низ вообще
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Strepto
Ответ Olga.t
Деньги в МИДе получает Маша, а предлагать должна Люба?
Так Люба вопрос задаёт
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АГОШКИН Алексей
Ответ Грустный Тролль
У меня есть прекрасное решение данного вопроса. Всего лишь нужно объявить войну НАТО. А то по телевизору уже целый год с ним воюют, вот только НАТО на войну пока так и не явилось. Отличный повод это исправить!
Они что по вашему совсем из ума выжили?)))
+2
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Koulmann
МОК как раз в последнее время делает все, чтобы как-то пройти между Сциллой и Харибдой ради русских.

А эти бестолочи на нкго еще бочки катят. Какие же они беспросветно тупые, ужас
+9
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Savarona25
Представил делегацию РФ при отсутствии ограничений: чиновники, представители федераций, спортсмены-активисты, все вооруженные методичками, украшенные соответствующей символикой, готовые дать последний бой гнилому западу. И сама Захарова в качестве вип-гостя на трибунах.
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Domian
Ответ Ебздрогыч
А зачем с такой риторикой нашей власти отправлять спортсменов на участие в соревнования, где кругом одни недружественные страны? Зачем этот вой про какие-то там права? Вы сами целые страны и народы объявили недружественными (почему-то) - ну и варитесь в своей песочнице, с дружескими Белоруссией, КНДР, африканскими сверхдержавами. А все недружественные будут проводить олимпиады и другие международные соревнования. Вы ж так и хотели, разве нет?
Тоже не пойму. Хотели же со странами Центральной Африки космос развивать)
Кто мешает показать кузькину мать Илону Маску?))
Хотели свою Олимпиаду организовать, где спортсмены Северной Кореи, России, Эфиопии будут устанавливать рекорды что коллективный Запад обзавидуется.
Что мешает то? Все условия для себя же и создали.
+3
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Olga.t
Ответ Strepto
Люба, предложи
Деньги в МИДе получает Маша, а предлагать должна Люба?
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Харламов Никита
Ответ Strepto
О, на Марию сейчас слетятся самые махровые тролли...
она наверное ЛИЧНО минусует ;)
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Strepto
Ответ Любовь Гончарова
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Люба, предложи
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Алар
Опять сотрясения воздуха! Никто уже на это не обращает внимания, соревнования проводятся и без нас. Получается уже исключили)
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Любовь Гончарова
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Ебздрогыч
А зачем с такой риторикой нашей власти отправлять спортсменов на участие в соревнования, где кругом одни недружественные страны? Зачем этот вой про какие-то там права? Вы сами целые страны и народы объявили недружественными (почему-то) - ну и варитесь в своей песочнице, с дружескими Белоруссией, КНДР, африканскими сверхдержавами. А все недружественные будут проводить олимпиады и другие международные соревнования. Вы ж так и хотели, разве нет?
+5
-5
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Strepto
О, на Марию сейчас слетятся самые махровые тролли...
+2
-6
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Олег Ковальчук
ну да. А минусы в чем?
+5
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R Air
Маша, закусывай!
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Грустный Тролль
У меня есть прекрасное решение данного вопроса. Всего лишь нужно объявить войну НАТО. А то по телевизору уже целый год с ним воюют, вот только НАТО на войну пока так и не явилось. Отличный повод это исправить!
+5
-6
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haymaker
Ну, продолжай. Поэтому мы...
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Domian
Какое красивое и честное лицо нашего МИДа в лице Марии Захаровой.
Отражает всю систему и ее ценности.
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Viks
И что? Красные линии нарисуете или выразите протест?
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Харламов Никита
Маша, а это они ПРОСТО так решили или были причины ?! ;)
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