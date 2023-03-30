Мария Захарова: «Рекомендации МОК по допуску в нейтральном статусе продиктованы стремлениями исключить россиян из мирового спорта»
Мария Захарова заявила, что рекомендации МОК продиктованы стремлениями исключить Россию из мирового спорта.
Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО.
«Мы убеждены, что рекомендации по допуску российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе без флага и гимна продиктованы прежде всего стремлениями в очередной раз реализовать эту странную, диковатую логику, навязываемую Западом по исключению нас из мирового спорта, попытку оказать давление, как они говорят, реализовать политику сдерживания в отношении нашей страны.
Мы же видим, какую политику проводят в отношении наших спортсменов из года в год. В том числе, к сожалению, и чиновники от мирового спорта...
Не находят возможности не делать того, что идет вразрез принципам мирового олимпизма. Мы выступаем против и подобных форм дискриминации, да и любых форм дискриминации», – заявила официальный представитель МИД РФ на своем брифинге.
«Позорный день для МОК». Угадайте, кто это сказал – российский чиновник или европеец?
Мы в предвкушении - когда же все эти захаровы уже перейдут на скрепное “епта” и “бл* на**й”?!
А эти бестолочи на нкго еще бочки катят. Какие же они беспросветно тупые, ужас
Кто мешает показать кузькину мать Илону Маску?))
Хотели свою Олимпиаду организовать, где спортсмены Северной Кореи, России, Эфиопии будут устанавливать рекорды что коллективный Запад обзавидуется.
Что мешает то? Все условия для себя же и создали.
Отражает всю систему и ее ценности.