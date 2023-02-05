Глава оргкомитета Олимпиады-2024: «Нам нужно гарантировать доступ к спорту для всех стран. Игры в Париже будут нейтральной зоной, не вовлеченной в политику»

Глава оргкомитета Олимпиады-2024 в Париже Тони Эстанге считает, что представители всех стран должны быть допущены к Играм.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил о возможном участии россиян в соревнованиях в нейтральном статусе.

«Нам нужно гарантировать доступ к спорту для всех стран и континентов. Я сам был спортсменом, путешествовал по миру и видел, как спорт способен объединять людей, дарить радость не только детям, но и всем поколениям. Мы должны защищать символ Игр, ценность спорта.

Эти задачи для меня в приоритете. Олимпиада в Париже будет своеобразной нейтральной зоной, не вовлеченной в политические вопросы. Я хочу, чтобы спортсмены со всего мира смогли выступить на этих Играх, поэтому решение будет принимать МОК.

Моя работа заключается в том, чтобы спортсменам, которые захотят участвовать, были подготовлены все условия. Обеспечить им безопасность и воплотить мечту в жизнь», – приводит слова Эстанге «Матч ТВ».

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