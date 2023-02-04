Светлана Журова: «Верю, что нас допустят к Олимпиаде. Но тут уже вопрос – а поедем ли мы? Могут выставить условия, неприемлемые для выполнения»
Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала слова министра спорта Польши Камиля Бортничука, который заявил, что около 40 стран выступят против участия российских спортсменов в Олимпиаде-2024.
«Если МОК все-таки им уступит, это будет неправильно по отношению к Олимпийским играм в целом. Понятно, что этого нельзя допускать. Если страна бойкотирует, ну и не приезжай.
Да и по большому счету еще ничего не случилось. Неизвестно, какой будет формат и поедем ли мы вообще. Они же говорят, что не хотят, чтобы нас допустили, даже если мы соблюдем все условия МОК.
МОК нужно стоять насмерть, сказать: «Вот мы лишили уже их флага. Что вам еще нужно сделать?» Когда была Олимпиада в Лос-Анджелесе, участвовали те, кто приехал, несмотря на бойкот.
Я верю, что нас допустят. Но тут уже вопрос к нам, а поедем ли мы? Нас, к примеру, допустят, но выставят условия, неприемлемые для выполнения. Возможно, тот формат, который нам предложат, не устроит большую часть спортсменов», – сказала Журова.
МОК разъяснил ситуацию с Россией по пунктам: кого допустят, будут ли бойкоты и что с допинг-контролем?
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