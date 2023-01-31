Олимпийские комитеты России и Ирана подпишут меморандум о сотрудничестве

Теги ОКР Дети Азии НОК Ирана Родион Плитухин Легкая атлетика

Олимпийский комитет России (ОКР) и Национальный олимпийский комитет Ирана готовятся к подписанию меморандума о сотрудничестве.

Данный документ позволяет проводить совместные мероприятия в области образования, организации тренировочных и иных мероприятий по различным видам спорта, осуществлять визовую и научно-методическую поддержку.

Вопросы развития и укрепления сотрудничества в сфере спорта обсудили в онлайн-формате генеральные секретари ОКР и НОК Ирана Родион Плитухин и Манаф Хашеми.

Плитухин пригласил Хашеми в феврале посетить II зимние международные спортивные игры «Дети Азии», которые пройдут в Кузбассе.

«С 1996 года Игры «Дети Азии» являются самыми крупными комплексными соревнованиями для детей в странах и регионах евразийского континента и проводятся под патронажем МОК и ЮНЕСКО, они имеют важное значение с точки зрения продвижения и популяризации истинных олимпийских ценностей, не на словах, а на деле способствуют взаимопониманию между странами и народами с помощью спорта и дружбы», – сказал генсек ОКР.

«Мы будем рады вновь видеть российских атлетов на международных стартах, в том числе на тех, которые проводятся в Азии», – отметил Хашеми.

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25 комментариев

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Oleg
А более лучших союзников нет?
Что дальше?
Афганистан и Центральная Африка?
Позор
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Ultimate7
Ответ Mister Zalupa
Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты. Религиозная диктатура и тоталитарная секта.
Это лучше, чем коррумпированный капитализм с извращенцами и пидафилами у руля.
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Саша Кутузова
Ответ Santoor
А че Зимбабве третьими не взяли?
Как не взяли? Лукашенко вовсю с ними пляшет уже.
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Mira Val
А Северная Корея где?
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Maxximus
Ответ Mister Zalupa
Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты. Религиозная диктатура и тоталитарная секта.
Скажи мне свой ник и я скажу кто есть ты 😂
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Максим Прокофьев
Иран под аналогичными санкциями уже больше 30 лет, там всё рубль в рубль так же отключили, запретили а власти примерно так же отреагировали (свою биржу открыли, свои аналоги и т.п.)
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ШРЭКС
Ответ Mister Zalupa
Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты. Религиозная диктатура и тоталитарная секта.
Как тебя такого уб***********ка на сайт то пустили??
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Black square
Вау! Компания как раз что надо, статус и картина мира совпадает) вперед к вершинам)
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tnec
Наконец. Как долго мы ждали…
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Viks
Ответ teto
Спортсменок небось заставят выступать в платках на соревнованиях в Иране.
Хуже. В штанах.
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Antuash
🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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teto
Спортсменок небось заставят выступать в платках на соревнованиях в Иране.
+2
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Dr. J 24
Ответ Santoor
А че Зимбабве третьими не взяли?
А чем Иран хуже России?
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Viks
/ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) не будет рассматривать вариант допуска российских спортсменов на соревнования с использованием флага и гимна страны.
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Atsuktuvas
Исторические друзья. Еще со времен Грибоедова...
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шампион
Так вот для чего Валиева капюшон надевала. Готовилась к поездке.
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Santoor
А че Зимбабве третьими не взяли?
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Лимит Лимитович
Наши новые братушки
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Анатолий Magicbrain
Стратегический спортивный партнер!)
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IlyaGrain
Вот это прорыв дипломатии ))
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Arty K.
Начинаем азиатскую экспансию
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Mister Zalupa
Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты. Религиозная диктатура и тоталитарная секта.
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Мэй Касахара
Поднимаемся с колен 💪
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Elizaveta Queen
Ужас.
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-6
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yd4q8hjfgc
Ну слава Богу
+3
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