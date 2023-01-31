Олимпийские комитеты России и Ирана подпишут меморандум о сотрудничестве

Олимпийский комитет России ( ) и Национальный олимпийский комитет Ирана готовятся к подписанию меморандума о сотрудничестве.

Данный документ позволяет проводить совместные мероприятия в области образования, организации тренировочных и иных мероприятий по различным видам спорта, осуществлять визовую и научно-методическую поддержку.

Вопросы развития и укрепления сотрудничества в сфере спорта обсудили в онлайн-формате генеральные секретари ОКР и НОК Ирана Родион Плитухин и Манаф Хашеми.

Плитухин пригласил Хашеми в феврале посетить II зимние международные спортивные игры «Дети Азии», которые пройдут в Кузбассе.

«С 1996 года Игры « » являются самыми крупными комплексными соревнованиями для детей в странах и регионах евразийского континента и проводятся под патронажем МОК и ЮНЕСКО, они имеют важное значение с точки зрения продвижения и популяризации истинных олимпийских ценностей, не на словах, а на деле способствуют взаимопониманию между странами и народами с помощью спорта и дружбы», – сказал генсек ОКР.

«Мы будем рады вновь видеть российских атлетов на международных стартах, в том числе на тех, которые проводятся в Азии», – отметил Хашеми.