Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) может ужесточить правила для участия трансгендеров в женских соревнованиях.

По информации The Telegraph, рассматривается вариант, при котором допустимый уровень тестостерона снизится с 5 до 2,5 наномолей на литр. При этом спортсмены, совершившие трансгендерный переход, должны будут придерживаться этих ограничений в течение двух лет до допуска к соревнованиям.

Предложение было представлено на совете World Athletics в конце ноября, но окончательное решение по нему еще не принято. Оно ожидается в марте.

“Это предпочтительный вариант, который позволил бы хоть и не полностью, но в значительной степени снизить эффект от анаэробных и аэробных показателей, а также от изменений в строении тела, при этом давая транс-женщинам возможность участвовать в женской категории соревнований», – говорится в письме, полученном федерациями-членами World Athletics.

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