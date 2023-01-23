World Athletics может ужесточить правила для участия трансгендеров в женских соревнованиях

Теги World Athletics (IAAF) ЛГБТ Легкая атлетика

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) может ужесточить правила для участия трансгендеров в женских соревнованиях.

По информации The Telegraph, рассматривается вариант, при котором допустимый уровень тестостерона снизится с 5 до 2,5 наномолей на литр. При этом спортсмены, совершившие трансгендерный переход, должны будут придерживаться этих ограничений в течение двух лет до допуска к соревнованиям.

Предложение было представлено на совете World Athletics в конце ноября, но окончательное решение по нему еще не принято. Оно ожидается в марте.

“Это предпочтительный вариант, который позволил бы хоть и не полностью, но в значительной степени снизить эффект от анаэробных и аэробных показателей, а также от изменений в строении тела, при этом давая транс-женщинам возможность участвовать в женской категории соревнований», – говорится в письме, полученном федерациями-членами World Athletics.

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7 комментариев

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Светлана Менова
Ответ Darshan
К сожалению, даже на сайте спортс.ру (в России пока не культивируется политкорректность) не понимают это - получил массу минусов. Еще раз - я против гомофобии, но бывший мужик не должен соревноваться с женщинами.
Потому что люди не понимают, что гомосексуальность - это природная сексуальная ориентация, то есть данность. А т.н. трансгендерность - это либо фетиш (в случае мужчин), либо ненависть к собственному телу (в случае женщин).
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Darshan
Ответ Светлана Менова
Разумно было бы не допускать никаких мужчин в женский спорт вообще. Никакое занижение тестостерона не сделает мужчину женщиной. Они там все трусы просто и прогнулись перед транс-лобби.
К сожалению, даже на сайте спортс.ру (в России пока не культивируется политкорректность) не понимают это - получил массу минусов. Еще раз - я против гомофобии, но бывший мужик не должен соревноваться с женщинами.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Светлана Менова
Ответ Darshan
Представляю вой "прогрессивной общественности" из ЛГБТ, но мера очень разумная. Честность в спорте важнее. И ничего общего с пещерной гомофобией, которую пропагандируют в России, ограничения в спорте не имеют.
Разумно было бы не допускать никаких мужчин в женский спорт вообще. Никакое занижение тестостерона не сделает мужчину женщиной. Они там все трусы просто и прогнулись перед транс-лобби.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ra1n
да нет, что вы, это лишнее, лично я хочу увидеть полное разложение женского проф спорта)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пошлю любого, кто против футбола!
Зачем их допускать в женские соревнования на мировом уровне, ну хочешь поменять пол пожалуйста, хочешь заниматься спортом пожалуйста, но только не на мировом уровне, почему-то бывшие женщины думаю в мужских соревнованиях не участвуют
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Darshan
Представляю вой "прогрессивной общественности" из ЛГБТ, но мера очень разумная. Честность в спорте важнее. И ничего общего с пещерной гомофобией, которую пропагандируют в России, ограничения в спорте не имеют.
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-8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Трент Резнор
Трансформеры напряглись
+5
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+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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