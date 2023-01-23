Глава World Athletics Себастьян Коу может выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента МОК
Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу сообщил, что может выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Международного олимпийского комитета (МОК).
«Определенно, я не исключаю этого.
Но любой, кто возьмет на себя эту роль в 2025 году, должен задать несколько важных вопросов. Действительно ли мир спорта осознает вызов, который стоит перед ним, – его актуальность, его значимость, умение ориентироваться в самом сложном политическом ландшафте, придерживаясь своего морального компаса?» – сказал Коу в интервью The Times.
Коу, возглавляющий World Athletics с 2015-го, намерен в августе этого года также выдвинуть свою кандидатуру на переизбрание на посту президента федерации.
МОК с 2013-го возглавляет Томас Бах, в 2021-м он был переизбран на новый четырехлетний срок.
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