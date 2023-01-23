Глава World Athletics Себастьян Коу может выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента МОК

Теги МОК World Athletics (IAAF) Себастьян Коу Томас Бах Легкая атлетика

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу сообщил, что может выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Международного олимпийского комитета (МОК).

«Определенно, я не исключаю этого.

Но любой, кто возьмет на себя эту роль в 2025 году, должен задать несколько важных вопросов. Действительно ли мир спорта осознает вызов, который стоит перед ним, – его актуальность, его значимость, умение ориентироваться в самом сложном политическом ландшафте, придерживаясь своего морального компаса?» – сказал Коу в интервью The Times.

Коу, возглавляющий World Athletics с 2015-го, намерен в августе этого года также выдвинуть свою кандидатуру на переизбрание на посту президента федерации.

МОК с 2013-го возглавляет Томас Бах, в 2021-м он был переизбран на новый четырехлетний срок.

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12 комментариев

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M P
Ответ Валерий З.
Мо Фара и другие допингисты из группы Альберто Салазара тихо ржут.
громче Чёгинских?🤔
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expertmer2020
Хрен редьки не слаще.
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Валерий З.
Ответ Iuasamotu
Хорошая кандидатура, допингистам не поздоровится.
Мо Фара и другие допингисты из группы Альберто Салазара тихо ржут.
+2
-2
0
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Iuasamotu
Хорошая кандидатура, допингистам не поздоровится.
+2
-4
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Leonid73
Это более «ясная» фигура, чем Бах, но антироссийская по определению, без всяких иллюзий и перспектив.
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Александр Тараканов
Ещё один неадекват!
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Ketanest
Было бы неплохо, вместо Баха, Коу принципиальный мужик. В свое время не прогнулся под политиков бойкота и поехал на олимпиаду в Москву.
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Vicing Charlsson
Коу отличный парень, я за.
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maks44
Предалагаю выдвинуть в президенты МОК Терюшкова. Или Лайшева.
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Кавабунга Шреддоголовый
Слова-то какие. Политический ландшафт, моральный компас. Смешно слышать про мораль от них. Политику примешивают к спорту без всякого смущения
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selso99
Срочно нужно экспертное мнение от Журовой и Терюшкова. Компетентен ли этот Коу вообще??
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pendalf
Это будет полный крах олимпийского движения
+9
-7
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