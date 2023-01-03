Сергей Шубенков: «От 2023 года жду предсказуемости – хорошей или плохой. Уже какой‑нибудь»

Теги Бег сборная России Сергей Шубенков Легкая атлетика

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков рассказал об ожиданиях от 2023 года.

– На «Рождественских стартах» (7 января в Екатеринбурге – Sports.ru) я не выступлю. Изначально эти соревнования не входили в мои планы. Уже много лет зимний сезон пропускаю. Готовлюсь к летнему.

– Чего ждете от 2023‑го?

– Предсказуемости.

– Хорошей?

– Хорошей или плохой. Уже какой‑нибудь, – ответил Шубенков.

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