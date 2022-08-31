Матыцин ответил на критику Шубенкова: «Не оставляю тему манежа в Барнауле. К сожалению, она не в нашей прямой компетенции»

Министр спорта России Олег Матыцин ответил на критику чемпиона мира в беге с барьерами .

Шубенков заявил в интервью «Р-Спорту», что единственный в Алтайском крае легкоатлетический манеж был реконструирован под занятия футболом, а Матыцин не помог решить проблему отсутствия условий для зимних тренировок легкоатлетов.

«В Барнауле университетский манеж, я общался и с ректором, и с губернатором. Не оставляю эту тему. К сожалению, она не в прямой нашей компетенции, это подчинение министерства образования.

Хотя, конечно, в программе министерства спорта создания региональных, федеральных центров легкая атлетика сто процентов в приоритете. Строить, конечно, надо. И не только для Сергея, при всем к нему уважении.

Чтобы развивался вид спорта, нужна инфраструктура и кадры. К сожалению, был провал в строительстве объектов и инфраструктуры, сейчас мы стараемся это компенсировать.

Понятно, что реконструкцию зала сделали в том числе и исходя из коммерческой составляющей.

А так я всегда говорил, что во всех университетах должны быть нормальные условия – минимум легкоатлетический манеж, стадион и современный 50-метровый плавательный бассейн. И сейчас время для того, чтобы приводить это в соответствие», – сказал Матыцин.

Шубенков о кризисе в российской легкой атлетике: «Больной скорее мертв, чем жив, но это происходит не только в России. Мировая легкая атлетика имеет тренд на увядание»