Двукратный олимпийский чемпион Дэвид Рудиша выжил при крушении самолета в Кении

Двукратный олимпийский чемпион в беге на 800 м Дэвид Рудиша выжил при крушении легкомоторного самолета в Кении.

Происшествие случилось в округе Каджидао. Предполагается, что у самолета примерно через семь минут после взлета отключился двигатель. Пилот пытался посадить воздушное судно на открытом пространстве, но одно из крыльев задело дерево – самолет начал вращаться и упал на каменистое поле.

На борту находились шесть человек. Как сообщает NBC, большинство (включая Рудишу) получили легкие травмы, один из пассажиров был госпитализирован. Их жизням ничего не угрожает.

«Мы благодарим Бога за то, что все остались живы», – сказал спортсмен.