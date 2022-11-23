Двукратный олимпийский чемпион Дэвид Рудиша намерен стать тренером

Двукратный олимпийский чемпион кениец намерен стать тренером.

Рудиша побеждал в Лондоне-2012 и Рио-2016 в беге на дистанции 800 м.

«Вообще-то, я подумываю возобновить карьеру, но в моем возрасте (Рудише 17 декабря будет 34 года – Sports.ru) основной работой это уже не сделаешь. Поэтому я обсудил со своим наставником возможную работу тренером – это та сфера деятельности, в которой я сейчас хочу развиваться.

Еще я бы хотел попробовать себя на длинных дистанциях, но мое тело все-таки заточено под короткие. Думаю, в скором времени я объявлю о завершении карьеры, но будет здорово видеть, как наши парни побеждают в мире, потому что это будет значить, что мы все еще сильны в этом виде», – рассказал Рудиша.