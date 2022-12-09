Олег Матыцин: «Министерство спорта высоко ценит предложение Олимпийского совета Азии. Эта инициатива подчеркивает наши партнерские отношения со странами азиатского континента»

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о том, что Олимпийский совет Азии предложил содействие в участии российских спортсменов в соревнованиях под своей эгидой.

«Министерство спорта России высоко ценит предложения Олимпийского совета Азии. Эта инициатива подчеркивает наши партнерские отношения со странами азиатского континента, направленные на всестороннее развитие спортивной сферы.

Для Минспорта главное, чтобы российские спортсмены имели возможность соревноваться с сильнейшими, стремиться к тому, ради чего они тренируются каждый день.

Работа в этом направлении никогда не заканчивается, мы продолжаем взаимодействовать со всеми организациями для скорейшего участия наших спортсменов в международных соревнованиях», – сказал Матыцин.

Олимпийский совет Азии предложил содействие в участии российских спортсменов в соревнованиях под своей эгидой