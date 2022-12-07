Павел Колобков: «Должно произойти что-то экстраординарное, чтобы нам вернули право участвовать в квалификациях к Олимпиаде-2024»

Бывший министр спорта России Павел Колобков поделился мнением о том, выступят ли российские спортсмены на Олимпиаде-2024 в .

«Отборы в Париж уже идут во многих видах спорта.

Должно произойти что-то экстраординарное, чтобы нашим спортсменам вернули право участвовать в квалификациях.

Что будет дальше, никто не знает. Можно только гадать, но я этого делать не умею», – сказал Колобков.

Представитель МОК о допуске россиян к квалификации Олимпиады-2024: «Это очень гипотетический вопрос. Все рекомендации МОК сохраняются»