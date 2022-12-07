Павел Колобков: «Должно произойти что-то экстраординарное, чтобы нам вернули право участвовать в квалификациях к Олимпиаде-2024»
Бывший министр спорта России Павел Колобков поделился мнением о том, выступят ли российские спортсмены на Олимпиаде-2024 в Париже.
«Отборы в Париж уже идут во многих видах спорта.
Должно произойти что-то экстраординарное, чтобы нашим спортсменам вернули право участвовать в квалификациях.
Что будет дальше, никто не знает. Можно только гадать, но я этого делать не умею», – сказал Колобков.
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