Павел Колобков: «Должно произойти что-то экстраординарное, чтобы нам вернули право участвовать в квалификациях к Олимпиаде-2024»

Теги МОК Павел Колобков Париж-2024 Легкая атлетика

Бывший министр спорта России Павел Колобков поделился мнением о том, выступят ли российские спортсмены на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Отборы в Париж уже идут во многих видах спорта.

Должно произойти что-то экстраординарное, чтобы нашим спортсменам вернули право участвовать в квалификациях.

Что будет дальше, никто не знает. Можно только гадать, но я этого делать не умею», – сказал Колобков.

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