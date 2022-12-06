Бюджет на организацию Олимпиады-2024 в Париже увеличится на 400 млн евро из-за энергокризиса и дополнительных расходов

Бюджет на организацию летних Олимпийских игр 2024 года в Париже увеличится на 400 млн евро.

Ожидается, что 12 декабря глава оргкомитета Олимпиады Тони Эстанге представит совету директоров новый проект, согласно которому бюджет вырастет с 3,98 до 4,38 млрд евро.

Причиной стали инфляция на фоне энергетического кризиса и дополнительные расходы.

В частности, предусматривается повышение затрат на церемонии открытия и закрытия Парижа-2024 (на 30 млн евро), а также на обеспечение мер безопасности (на 40 млн).

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