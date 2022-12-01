Замминистра спорта РФ: «Государство и министерство уверены, что у нас на руках имеется достаточно инструментов для эффективной борьбы с допингом»

Заместитель министра спорта РФ Андрей Федоров заявил, что в России успешно ведется борьба с допингом.

«Минспорт разрабатывает достаточно подробные рекомендации по борьбе с допингом в спорте, которые используют в своей работе спортивные федерации и организации. Борьба с допингом идет и идет достаточно успешно. Результаты есть, и те, кто работает в сфере спорта, это видят.

Цель здесь понятна – это сохранение и развитие чистого спорта в Российской Федерации.

Как вы знаете, наша страна всегда последовательно отстаивает интересы российского спорта, в том числе в международном треке, в частности в ЮНЕСКО. В минувшем году Россия была переизбрана в президиум организации, это говорит о том, что мы достигли определенных результатов, что позволяет положительно охарактеризовать то, что мы сделали внутри страны.

Современная система антидопинговой борьбы признана практически на 100% соответствующей всем конвенционным требованиям, это важнейшее достижение.

Государство и министерство уверены, что у нас на руках имеется достаточно инструментов для эффективной борьбы с допингом.

У нас есть кадровый, административный потенциал и, самое главное, у нас есть политическая воля руководства нашей страны, чтобы искоренить это порочное явление в системе нашего спорта», – сказал Федоров на Всероссийском форуме чистого спорта в Москве.