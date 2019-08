Двукратный олимпийский чемпион Рудиша выжил в серьезной автоаварии. Он врезался в автобус

Двукратный олимпийский чемпион из Кении Дэвид Рудиша выжил в серьезной автоаварии.

«Спасибо всемогущему богу за то, что подарил мне жизнь. Ночью в субботу я выжил в автоаварии. Я направлялся домой в Килгорис и врезался в автобус, который ехал мне навстречу.

Я в полном порядке, даже без травм. Спасибо за ваши молитвы!» – написал Рудиша.

Рудиша – двукратный чемпион мира и мировой рекордсмен в беге на 800 м.

Thanking the Almighty God for the gift of life.Saturday night around 1030Hrs I survived a tragic road accident at Keroka on my way home to Kilgoris after a head on collision with a bus plying Kisii Nairobi Route. I am fine with no injuries! Thank you 🙏🏻 for your prayers. pic.twitter.com/RZdwemLwXG