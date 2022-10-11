Кенийский марафонец Качеран Локеди дисквалифицирован на три года за допинг

Теги допинг сборная Кении Качеран Локеди Легкая атлетика

Кенийский легкоатлет Качеран Локеди дисквалифицирован на три года за допинг.

Об этом сообщил независимый Дисциплинарный орган по легкой атлетике (AIU).

В допинг-пробе спортсмена были обнаружены препараты, повышающие уровень тестостерона. Срок дисквалификации отсчитывается с 8 июля 2022 года.

Локеди 30 лет, он специализируется в беге на длинных дистанциях. В прошлом году он занял шестое место в Берлинском марафоне.

 

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