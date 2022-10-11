Кенийский марафонец Качеран Локеди дисквалифицирован на три года за допинг

Кенийский легкоатлет Качеран Локеди дисквалифицирован на три года за допинг.

Об этом сообщил независимый Дисциплинарный орган по легкой атлетике (AIU).

В допинг-пробе спортсмена были обнаружены препараты, повышающие уровень тестостерона. Срок дисквалификации отсчитывается с 8 июля 2022 года.

Локеди 30 лет, он специализируется в беге на длинных дистанциях. В прошлом году он занял шестое место в Берлинском марафоне.