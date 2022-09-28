Гендиректор РУСАДА: «Мы ждем восстановления. Прошли аудит, ждем его результата. Мы все выполняем и рассчитываем на позитивное решение»

Теги допинг РУСАДА Вероника Логинова Легкая атлетика

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова рассчитывает на восстановление статуса соответствия организации Всемирному антидопинговому кодексу к концу 2022 года.

«Мы ждем восстановления. Мы прошли аудит, ждем его результата. Мы выполняем все решения от 17 декабря. Мы все выполняем и рассчитываем на позитивное решение», – сказала Логинова.

В декабре истекает срок двухлетних санкций отношении РУСАДА, утвержденных Спортивным арбитражным судом (CAS) в конце 2020 года.

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