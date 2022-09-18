Чемпион ОИ по боксу Сарсекбаев: «Давно пора Казахстану национализировать бокс и внести в учебную программу, а не содержать какие-то непонятные федерации»

Олимпийский чемпион 2008 года по боксу Бахыт Сарсекбаев предложил внести бокс в учебную программу.

«Только бокс смог разбудить казахстанцев в раннее воскресное утро. Только бокс может дарить такое перевозбуждение в сетях. Только через бокс Казахстан узнавали во всем мире. Никакой другой вид спорта! И не через деятелей-чиновников всех мастей и президентов.

Этим еще раз доказывается, что бокс — это национальный вид спорта для казахстанцев! Казахи и бокс едины. Это визитная карточка нашей страны! Мы вольные степняки, боевые искусства сидят в наших генах глубоко.

Давно уже пора нашему государству национализировать этот вид спорта и внести в учебную программу. А не содержать какие-то непонятные федерации, с которых только крохи попадают действующим спортсменам, и они вынуждены подрабатывать доставщиками еды, охранниками, грузчиками, а некоторых и вовсе заманивает к себе криминал.

Бокс является самым дешевым видом спорта для государства, вложения всего — трусы , майка, перчатки да боксерки. А еще бокс — спорт бедных, посмотрите на великих чемпионов, кто из них вышел из семьи миллионеров? Но благодаря боксу становились ими. Только бокс может поднять из самых низших слоев и бедных трущоб до высоты олимпа.

Просто внедрите бокс в школьную программу, хотя бы раз в неделю, вот вам и развитие общественно-массового спорта. И не надо никаких многомиллиардных артспортов и иже с ним.

Привлекайте олимпийских чемпионов, чемпионов мира, Азии, Азиатских игр, и разгоните шайку лейку из непонятных советников, помощников. Просто представьте, сколько государство вложило в Гену и сколько вкладывает на содержание бесполезных, спорттан хабары жоқ спортивных чиновников? В одном случае ноль, а в другом — неизвестная цифра с огромным количеством нолей. А кто из них работает на имидж страны?

Уважаемое государство, время поджимает, впереди нас ждет экзамен под названием Олимпиада-2024, обратите внимание на спорт. Не закрывая, не убивая детско-юношеский спорт. Не придумывать велосипед, а просто раскручивайте действующий велосипед!

А свои новаторские якобы идеи воплощайте на других площадках, которые больше подходят для этого, а территория РКС нисколько не подходит для этого ни по каким ресурсам и нормам.

Надеюсь, что государство услышит наконец!» — заявил известный в прошлом боксер в своем инстаграм.

🎰 200% бонус на первый депозит! Регистрируйся и получи вознаграждение 🤑

Что говорят боксеры о бое Канело и Головкина: Бивол ставит на мексиканца, а Рой Джонс и Серик Сапиев поддерживают GGG

Один из лидеров «Красавы» сейчас в Казахстане: решился на переезд за день, дебютировал в еврокубках и уже забил первый гол