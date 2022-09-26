Олимпийский комитет России выразил соболезнования в связи с трагедией в Ижевске.

Сегодня утром в школе №88 в Ижевске произошла стрельба. Следственный комитет сообщил о 13 погибших, среди них – семеро детей.

«Олимпийский комитет России выражает глубокие соболезнования всем, кого постигло страшное горе.

Родным и близким погибших в результате этого чудовищного террористического акта — мужества и сил, чтобы пережить невосполнимую утрату.

Всем, кто сейчас находится в больницах Ижевска, — скорейшего выздоровления», – говорится в сообщении организации.