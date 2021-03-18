Себастьян Коу: «World Athletics отложила вопрос об исключении ВФЛА и рекомендовала продлить отстранение организации»

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций ( ) рекомендовал конгрессу организации продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики ( ).

Об этом на заседании конгресса World Athletics сообщил глава организации .

«В отчете рабочей группы отмечается, что с марта 2021 года ВФЛА сумела достичь удовлетворительного прогресса в достижении ключевых показателей, обозначенных в плане восстановления.

Основываясь на этом, совет принял решение отложить вопрос об исключении ВФЛА и вместо этого рекомендовал конгрессу продлить отстранение ВФЛА до тех пор, пока не будут выполнены все условия по восстановлению», – сказал Коу.

ВФЛА была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года. С тех пор отстранение продлевалось более 15 раз.