Себастьян Коу: «World Athletics отложила вопрос об исключении ВФЛА и рекомендовала продлить отстранение организации»

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) рекомендовал конгрессу организации продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Об этом на заседании конгресса World Athletics сообщил глава организации Себастьян Коу.
«В отчете рабочей группы отмечается, что с марта 2021 года ВФЛА сумела достичь удовлетворительного прогресса в достижении ключевых показателей, обозначенных в плане восстановления.
Основываясь на этом, совет принял решение отложить вопрос об исключении ВФЛА и вместо этого рекомендовал конгрессу продлить отстранение ВФЛА до тех пор, пока не будут выполнены все условия по восстановлению», – сказал Коу.
ВФЛА была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года. С тех пор отстранение продлевалось более 15 раз.