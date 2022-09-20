Витольд Банька: «WADA поддерживает связь с РУСАДА, чтобы убедиться, что спецоперация – не рай для мошенников»

Глава Всемирного антидопингового агентства ( ) Витольд Банька рассказал о коммуникации с во время отстранения российских спортсменов от международных стартов.

«Мы поддерживаем связь с РУСАДА, чтобы убедиться, что спецоперация (формулировка изменена в соответствии с требованиями законодательства РФ – Sports.ru) не является раем для мошенников.

Мы внимательно следим за ними, за тем, что они делают, мы не закрывали эту линию связи.

Нам нужно дождаться конца года. Давайте посмотрим, что произойдет в ближайшие недели и месяцы с точки зрения их возвращения в (мировую антидопинговую) систему», – сказал Банька.