Директор Московского марафона: «Мы открыты для всех, как и вся наша страна. Ждем у себя людей, которые приедут из разных стран»

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Директор Московского марафона Дмитрий Тарасов заявил, что организаторы не будут брать пример со своих коллег из Бостона, которые наложили запрет на участие россиян в следующем году.

Бостонский марафон пройдет 17 апреля 2023 года. Российские и белорусские спортсмены не смогут принять в нем участие из-за событий на Украине. 

«Мы не допускаем такой возможности, чтобы на Московский марафон не могли заявиться граждане той или иной страны. Мы открыты для всех, как и вся наша страна. Мы у себя ждем людей, которые приедут из разных стран.

У нас есть ребята, которые не попали на Бостонский марафон, и я считаю, что это неправильно.

Что касается инициативы допуска на марафон в Бостоне небинарных спортсменов, то мы открыты для всех. Я могу только это сказать. Но таких у нас нет», – сказал Тарасов. 

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