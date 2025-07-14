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Легкоатлетка Каграманова: «Проблем с допингом в российской ходьбе нет. За последние 7 недель ко мне 7 раз приходил контроль»

Рейхан Каграманова рассказала о частых визитах допинг-офицеров.

В субботу россиянка победила на Кубке сильнейших в ходьбе на 10 000 м.

«Проблем с допингом в российской ходьбе никаких нет, мы являемся самыми тестируемыми спортсменами в России. За последние семь недель ко мне семь раз приходил допинг-контроль, наверно, брали пробы для паспорта крови.

Я думаю, те сложные времена уже ушли, в России пришло новое поколение ходоков, которые даже в этих тяжелых условиях доказывают, что мы сильнейшие в мире.

Конечно, очень хочется выехать за границу и завоевать медали на чемпионатах мира или Европы. Потому что если я этого не сделаю, то получится, что в мировом спорте меня и не было. А хотелось бы оставить свой след в мировой истории», – сказала Каграманова.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ТАСС
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Рейхан Каграманова
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