В Ярославле во время полумарафона «Золотое кольцо» умер один из участников

Одному из участников полумарафона «Бегом по Золотому кольцу» в Ярославле стало плохо на дистанции, позже он скончался в больнице.

Заместитель председателя правительства Ярославской области Вера Даргель рассказала подробности случившегося.

«Сегодня во время командной эстафеты на ярославском полумарафоне «Золотое кольцо» Андрею Анджану стало плохо.

Андрей Сергеевич – опытный атлет, неоднократно участвовал в беговых событиях. Одна из бригад врачей, которая дежурила на Стрелке во время полумарафона, оказала необходимую помощь. На «Скорой» мужчина был доставлен в больницу, но там скончался.

После несчастья в Ростове (там 29 мая во время полумарафона умер бегун Вячеслав Исаков – Sports.ru) организаторы ужесточили правила приема медицинских справок у участников.

В обязательном порядке на дистанциях дежурил реанимобиль, кроме того, врачи со специальным реанимационным оборудованием сопровождали каждый забег», – сказала Даргель.

Как сообщает портал Yarnews, в воскресенье в Ярославле было больше 30 градусов тепла, а на солнце – около 35 градусов.