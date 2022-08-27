Кнороз об отстранении: «Теперь выступаешь внутри России, где людям на легкую атлетику все равно, и думаешь: «Зачем я тренируюсь? Для кого все это делаю?»

Российская прыгунья с шестом высказалась об отстранении российских спортсменов от международных стартов.

– На наших легкоатлетов давит ситуация с отстранением от международных стартов. Как вы смотрите на эту ситуацию?

– Правда, это очень сильно давит. В прошлом году я получила свой первый нейтральный статус, только распробовала вкус зарубежных соревнований, и опять все это отобрали.

Теперь ты выступаешь внутри России, где пустые трибуны, а людям на легкую атлетику все равно. В то время как за границей ее просто обожают. И ты думаешь: «Зачем я тренируюсь? Для кого все это делаю?» На чемпионате мира выступать не можешь, на Олимпиаде – тоже... Ну, будешь ты чемпионкой России и что тебе это даст?

– А что делать-то?

– Единственное, что меня мотивирует – любовь к прыжкам с шестом. Это не просто хобби или работа, а смысл жизни. Плюс успокаиваю себя тем, что мне всего 23 года. У женщин потенциал в прыжках с шестом раскрывается лет в 30. По идее, у меня есть еще семь лет в запасе. Надеюсь, что нас не продержат взаперти все это время.

– Но все это время придется сохранять мотивацию прыгать. А вы девушка видная, у вас наверняка проскакивают мысли заняться чем-то более прибыльным.

– Пока не рассматриваю другие варианты. Хочу прыгать с шестом, мне кажется, что это мое призвание. Пока это делаю, буду выкладываться по максимуму, – сказала Кнороз.