Медаль первой современной Олимпиады, прошедшей в 1896-м, планируют продать на аукционе за 25 тысяч фунтов стерлингов

Медаль первых современных Олимпийских игр в Афинах в 1896 году могут продать на аукционе.

Бронзовая награда передавалась из поколения в поколение. Нынешняя владелица наткнулась на медаль во время уборки в своем доме в Шропшире (Великобритания).

На Играх-1896 медаль вручили человеку, занявшему второе место (современная система с золотом, серебром и бронзой появилась в 1904-м). Кому именно – неизвестно.

Диаметр медали составляет два дюйма. На аверсе изображен бог Зевс, на реверсе – надпись на греческом языке «первые международные Олимпийские игры, Афины-1896».

Специалисты аукционного дома Mullock’s Auctioneers оценили предмет в сумму от 20 до 25 тысяч фунтов стерлингов.

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