Данил Лысенко: «Уходя со стройки, решил продать квартиру в Бирске. Потому что очень хотелось вернуться в спорт, а других вариантов особо не было»

Российский прыгун в высоту Данил Лысенко рассказал о продаже квартиры ради возвращения к соревнованиям.
Ранее спортсмен отбывал четырехлетнюю дисквалификацию за подделку медицинской справки и пропуск трех допинг-тестов.
– В интервью BBC вы рассказывали, что в период дисквала подрабатывали водителем фуры. Как это было?
– Не совсем фуры. Это была строительная фирма. Я ездил на «Газельке». Возил материалы из магазинов на стройку. По несколько ходок в день. В общем-то рад, что у меня был такой опыт. Зарплата была неплохая.
– Почему ушли?
– Это случилось, когда я начал подумывать о возращении в спорт. Мы живем в Одинцово, а работа – за Химками. Это два часа в одну сторону. Вставал в 6 утра, работал до 20, потом два часа обратно. Встроить сюда тренировки просто нереально.
– Просто вы ушли оттуда, а дохода, как я понимаю, нет никакого. Пока вас нет на ставках ни в регионе, ни в сборной.
– Да, пока от спорта в финансовом плане не получаю ничего.
– На что, если не секрет, живете? Остались накопления?
– Нет, накоплений не осталось. Но когда мне было лет 20, я призовыми накопил неплохую сумму. Купил квартиру в родном Бирске. И вот, уходя со стройки, решил ее продать. Потому что очень хотелось вернуться в спорт, а других вариантов особо не было.
Так мы получили сумму, с которой можно существовать и спокойно тренироваться какое-то время, – рассказал Лысенко.
Прыгун Лысенко вернулся после бана за выдуманную больницу. В эти 4 года он поработал шофером и доставщиком, а теперь – побеждает!