Чемпионат Европы. Пишарду, Бол, Мартинес, Хадсон-Смит одержали победы, Стефаниди – 2-я, другие результаты

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17 августа прошел третий соревновательный день чемпионата Европы по легкой атлетике в Мюнхене.

Легкая атлетика

Чемпионат Европы

Мюнхен, Германия

17 августа

Мужчины

110 м с/б

1. Асьер Мартинес (Испания) – 13,14

2. Паскаль Мартино-Лагард (Франция) – 13,14

3. Жюст Квау-Матей (Франция) – 13,33

400 м

1. Мэттью Хадсон-Смит (Великобритания) – 44,53

2. Рики Петруччиани (Швейцария) – 45,03

3. Алекс Хэйдок-Уилсон (Великобритания) – 45,17

Тройной прыжок

1. Педру Пишарду (Португалия) – 17,50

2. Андреа Даллавалле (Италия) – 17,04

3. Жан-Марк Понвианн (Франция) – 16,94

Женщины

400 м

1. Фемке Бол (Нидерланды) – 49,44

2. Наталья Качмарек (Польша) – 49,94

3. Анна Кельбасинска (Польша) – 50,29

Прыжки с шестом

1. Вилма Мурто (Финляндия) – 4,85

2. Катерина Стефаниди (Греция) – 4,75

3. Тина Сутей (Словения) – 4,75

Метание молота

1. Бьянка Флорентина Гелбер (Румыния) – 72,72

2. Ева Розанска (Польша) – 72,12

3. Сара Фантини (Италия) – 71,59

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