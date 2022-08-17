Чемпионат Европы. Пишарду, Бол, Мартинес, Хадсон-Смит одержали победы, Стефаниди – 2-я, другие результаты

17 августа прошел третий соревновательный день чемпионата Европы по легкой атлетике в Мюнхене.
Легкая атлетика
Чемпионат Европы
Мюнхен, Германия
17 августа
Мужчины
110 м с/б
1. Асьер Мартинес (Испания) – 13,14
2. Паскаль Мартино-Лагард (Франция) – 13,14
3. Жюст Квау-Матей (Франция) – 13,33
400 м
1. Мэттью Хадсон-Смит (Великобритания) – 44,53
2. Рики Петруччиани (Швейцария) – 45,03
3. Алекс Хэйдок-Уилсон (Великобритания) – 45,17
Тройной прыжок
1. Педру Пишарду (Португалия) – 17,50
2. Андреа Даллавалле (Италия) – 17,04
3. Жан-Марк Понвианн (Франция) – 16,94
Женщины
400 м
1. Фемке Бол (Нидерланды) – 49,44
2. Наталья Качмарек (Польша) – 49,94
3. Анна Кельбасинска (Польша) – 50,29
Прыжки с шестом
1. Вилма Мурто (Финляндия) – 4,85
2. Катерина Стефаниди (Греция) – 4,75
3. Тина Сутей (Словения) – 4,75
Метание молота
1. Бьянка Флорентина Гелбер (Румыния) – 72,72
2. Ева Розанска (Польша) – 72,12
3. Сара Фантини (Италия) – 71,59